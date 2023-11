Te hura i nga mea ngaro o nga rama o te Raki

I te hurihanga o te ra ki te awatea, ka puta tetahi ahuatanga o te taiao whakamihi i te atamira, ka mau i nga kaimakitaki me tona ataahua kanapa. Ko nga aurora, e mohiotia ana ko nga rama o te raki me te tonga, ka whakapaipai i te rangi ki nga whakaaturanga kanapa o nga tae kanapa, e miharo ana te hunga matakitaki. Ko enei rama ethereal na te coronal mass ejections (CME) mai i te Ra, ka kitea ki nga waahi rereke puta noa i te ao.

Ka puta te Auroras ina tukituki ana nga matūriki whai utu mai i te hau o te ra ki nga ngota me nga ngota ngota o te hau o te Ao. Ko enei matūriki, ko te nuinga o nga irahiko me nga iraoho, ka turakina ki to tatou ao e te papa autō o te Ra. Ina pahekoheko ana ki nga hau hau, inaa ko te hauora me te hauota, ka puta nga momo roangaru o te marama, ka puta mai nga tirohanga whakamihi e kite ana tatou.

He maha nga wa e kitea ana i nga rohe polar pera i te Arctic me Antarctic, ka tukuna e nga aurora he poi ataahua o nga tae kanikani i te rangi pouri. Ko nga kaakaariki kanapa, te puru, te mawhero, me te papura ka peita i te koaka e ahua ora ana. Ko enei tae ka taea te tohu ki te hanganga o te hau o Papatūānuku me te teitei o te tūtukitanga.

FAQ:

Q: He aha te nuinga o nga aurora e kitea ana i nga rohe polar?

A: Ka kitea te nuinga o nga Aurora ki nga rohe polar na te mea ka tukuna e te papa autō o te whenua nga matūriki kua utaina ki nga pou, ka piki ake te tukinga ki nga matūriki hau.

Q: He kino nga aurora ki te tangata?

A: Kaore nga Auroras e pa ki te kino o te tangata. Heoi, ko nga matūriki kua utaina te kawenga mo nga whakaaturanga kanapa ka taea te whakararu i nga punaha hiko me nga whakawhitiwhiti amiorangi.

Q: E hia nga wa ka kite koe i nga aurora?

A: Ko te puta mai o nga aurora ka herea ki te mahi a te ra, ka whai i te huringa 11 tau. I nga wa e kaha ana te mahi a te ra, ka kitea nga aurora i nga wa maha me nga ahopae iti.

Hei whakamutunga, ko te kite i nga mahi makutu o nga aurora e whakamarama ana i te rangi he tohu mo te pai o te whakakotahitanga i waenganui i to tatou Ra me te Ao. Ko enei whakaaturanga whakaihiihi e whakaatu ana i nga mea whakamiharo o to tatou ao, ka waiho hei whakamaumaharatanga mo nga ahuatanga miiharo o te taiao e karapoti ana ia tatou. Na, i te wa e whai ake nei ka kitea koe i raro i te rangi wheturangi o te po, kia titiro tonu o kanohi mo te kanikani whakamihi o nga aurora.