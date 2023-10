Ko te take o te huihuinga ru nui rawa atu i Mars kua whakaatuhia: nga tirohanga mai i tetahi rangahau a te UK.

He rangahau tata nei i aratakihia e te Whare Wananga o Oxford kua whakamarama i te take pea o te huihuinga ru nui rawa atu kua tuhia ki Mars. Ko te ru 4.7-nui i kitea e te InSight lander o NASA i te 4 o Mei, 2020, a ko nga wiri i puta i te ao mo te ono haora. I te timatanga, i whakapono nga kaiputaiao na te paheketanga o te meteorite te take o te rui, i te mea he rite ano nga wiri i nga wa o mua na enei paanga. Heoi, he nui te rapunga o te mata o Mars, e 144 miriona kiromita tapawha, kare i kitea nga tohu o te rua hou.

I whakaputaina i roto i te retaata Geophysical Research Letters, ko nga kitenga rangahau e tohu ana he kaha ake a Mars ki te rui i nga whakaaro o mua. E ai ki te Kairangahau matua a Takuta Benjamin Fernando ko te take i puta mai tenei kaupapa na te tukunga o te ahotea i roto i te kirinuku o Maehe, na te mea karekau o te aorangi he pereti tectonics kaha. Ka whakamāramahia e ia kua piki ake enei taumahatanga i roto i nga piriona tau na te whakamatao me te mimiti o nga wahanga rereke o te ao i nga reiti rereke. Ka whai hua nga hua o te rangahau ki te hohonutanga o te maaramatanga ki enei taumahatanga ka awhina pea ki te tautuhi i nga rohe haumaru ake mo nga mahi a muri ake nei.

He mea nui te mahi tahi i roto i tenei rangahau, me nga tari mokowhiti me nga kaiputaiao o te ao e tuku mai ana i o raatau tohungatanga. Ko te European Space Agency, te Hainamana National Space Agency, te Indian Space Research Organisation, me te United Arab Emirates Space Agency i tuku katoa ki te whakamahi i a raatau amiorangi, e tohu ana i te mahi tahi tuatahi i waenga i nga miihana katoa i roto i te orbit huri noa i Mars mo te kaupapa kotahi. Na Takuta Fernando i te Whare Wananga o Oxford i arahi tenei mahi, a, ka kitea hei tauira mo nga mahi tahi o te ao a muri ake nei i roto i te waahi hohonu.

Ahakoa i haere tuimotu te InSight lander i Hakihea 2020, ko tenei huihuinga ru tetahi o nga huihuinga whakamutunga i tuhia e te waka mokowhiti i muri i te wha tau ki Mars. Ko nga matauranga i puta mai i enei huihuinga ruri ka whai waahi ki te maarama ki te matawhenua o Mars me te whai matauranga nui mo nga mahi torotoro me te koroni a meake nei.

Puna: Geophysical Research Letters, Te Whare Wananga o Oxford