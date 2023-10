Mission Mars: Te Tirotiro i te Ao Whero

Ko Mars, e mohiotia ana ko te Whero Whero, he kaupapa whakahirahira mo nga kaiputaiao me nga tari mokowhiti huri noa i te ao. I roto i nga tau, he maha nga misioni kua whakarewahia ki te tirotiro i tenei aorangi whakahirahira. Me titiro ki etahi o nga miihana rongonui kua whakamarama i nga mea ngaro o Mars.

Ko Mars 3, he wahanga o te kaupapa Soviet Mars, i whakarewahia i te tau 1971. I pai te ako a te miihana i te ahua o Mars, me te tuku korero nui mo tona hanganga oneone me te tātari i te hau. I aro turukihia e te miihana te iraruke o te ra i whakawhiwhia e Mars.

Ko te Viking 2 a NASA, i whakarewahia i te tau 1975, i kitea he kitenga whenua ma te whakapumau i te oranga o te wai ki Mars. I whakaatuhia e te Viking 2 Orbiter nga riu awa nui me nga tohu o nga waipuke i whakairohia nga awaawa hohonu o te ao.

Ko te Pioneer Venus Multiprobe, i whakarewahia i te tau 1978, i hangaia hei tirotiro i a Venus. I te wa o tenei misioni, i kitea e nga kaiputaiao he teitei ake te hanganga kapua ki Venus i te hau o te Ao. I tohu tenei kitenga he rereke te ahua o te hau o Venus i to te Ao.

I te tau 1976, ko te Viking 1 a NASA te kaihopu angitu tuatahi ki Mars. I roto i te misioni he whakamatautau koiora e whai ana ki te rapu taunakitanga mo te oranga o te ao. Ahakoa he koretake nga hua, i kii ratou mo te oranga o Mars.

Ko Vega 2, he wahanga o te kaupapa Vega a te USSR, i whakarewahia i te tau 1984 ki te tirotiro i te Halley's Comet me Venus. Ko te whainga o te misioni ki te ine i nga momo tawhā tinana o te karihi o te kometa, tae atu ki te rahi, te ahua, te mahana, me nga ahuatanga o te mata.

Ko enei misioni kua tino whai waahi ki to maatau mohiotanga ki a Mars me Venus, e whakaatu ana i nga korero whakamiharo mo nga aorangi, te hau, me te kaha mo te oranga. Ko te torotoro haere i enei aorangi tawhiti kei te whakahihiko me te whakakorikori i te hiahia o nga kaiputaiao me te hunga kaingākau mokowhiti.

Rauemi: hei whakakapi i nga URL