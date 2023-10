Nga Awa o Martian: Te Whakakitenga i nga Mea ngaro o nga punaha wai tawhito

Ko nga kitenga o naianei mai i te NASA Curiosity rover kua whakamarama hou mo te hitori o Mars me tona kaha ki te pupuri i te ora. Kua kitea e te roopu o nga kaimatai whenua, mau pu ki nga raraunga mai i nga tirotirohanga a Curiosity me nga whaihanga rorohiko, nga taunakitanga o nga punaha awa tawhito i roto i nga rua o Martian. Ko enei kitenga whakahirahira e whakawero ana i o maatau whakaaro o mua mo te waahi o te wai i runga i te Papa Whero.

Ko te rua o Gale, he ipu nui ki Mars, i whai waahi nui ki tenei kitenga whenua. Ma te ako i nga toka parataiao i raro i te Moana o Mexico me te tātari i nga raraunga a Curiosity, kua kitea e nga kairangahau nga tohu o nga awa i rere i mua i Mars. Ko tenei whakakitenga e kii ana he whanui ake nga awa o Martian i nga mea o mua.

Kaore i rite ki te Ao, e whakawhirinaki ana ki nga awa mo nga huringa matū me te parataiao e tautoko ana i te oranga, ka kiia a Mars he waahi maroke me te ururua. Heoi, ko enei kitenga hou he pikitia rerekee. Ko te Kairangataiao a Benjamin Cardenas, te kaituhi matua o te rangahau mai i te Whare Wananga o Penn State, e whakaatu ana ko ta raatau rangahau e tohu ana he maha ake nga awa o Mars i ta maatau i whakaaro tuatahi, e whakaatu ana i te tirohanga pai mo te ao tawhito i runga i te ao.

Ko te kitenga o nga ahuatanga whenua motuhake e kiia nei ko nga ahuatanga o te pae-me-ihu i whai waahi nui ki te maarama ki nga awa o Martian. Ko enei hanganga, kaore i kitea i mua, ka kitea i roto i nga rua iti, he putunga i hangaia e te wai rere. Ko enei ahuatanga i awehia e te hau me te horo i nga awa.

Hei whakapumau i te mahi a te wai ki te hanga i enei ahuatanga whenua, ka mahi a Cardenas raua ko Kaitlyn Stacey o Penn State ki te whakatauira rorohiko. Na te whakamahi i nga whakaahua a Curiosity me nga karapa 3D o nga paparanga parataiao i raro i te Moana-a-Kiwa o Mexico, ka whakatauirahia e ratou te horonga o nga awa ki te whakaputa ano i nga ahuatanga whenua o te pae me te ihu.

Ko enei kitenga ehara i te hura anake i nga mea ngaro o nga ahuatanga whenua o Martian engari he tino maarama ano mo te ahua o te wai i roto i te rua o Gale. Ko nga kitenga o mua a Curiosity kua kii kua whakakiia te rua ki te wai wai, a, na te kitenga o nga ahuatanga whenua kua hangaia he awa ka tautoko ake i tenei whakaaro.

I roto i te katoa, ko enei kitenga whakahihiri e whakaohooho ana i te tumanako ka mau pea a Mars i nga ahuatanga tika mo te oranga o mua. Ka whakanui tenei i te hiranga o te torotoro haere tonu me te whakatewhatewha i runga i te Papa Whero, i a tatou e whai ana ki te hura i te pono mo tona hitori me te kaha o te oranga o waho.

Pātai Auau

Q: He aha nga kitenga tata mai i te NASA Curiosity rover i whakaatu?

A: Ko nga kitenga tata nei i whakaatu nga taunakitanga o nga punaha awa tawhito i runga i Mars, e kii ana ko te Whero Whero he tikanga pai mo te oranga.

P: I pëhea te töpü kaimätai whenua ki te tautuhi i ngä tohu o ngä awa tawhito i Mars?

A: I wetewetehia e te roopu nga raraunga mai i nga tirotirohanga a Curiosity me nga whaihanga rorohiko, me nga whakamatautau toka parataiao i raro i te Moana-a-Kiwa o Mexico. I kitea e ratou nga ahuatanga whenua motuhake e kiia nei ko nga ahuatanga pae-me-ihu, he putunga i puta mai i te wai rere.

P: He aha te tikanga o tenei kitenga mo te oranga o mua ki Mars?

A: Ko te kitenga o nga awa tawhito i Mars ka nui ake te tirohanga mo te ao tawhito i runga i te ao. E kii ana tera pea he maha ake nga awa o Mars i nga mea i whakaponohia i mua, ka nui ake te tupono o nga ahuatanga pai mo te oranga.

P: I pehea te whakapumautanga a nga kairangahau i te takenga wai o nga papa whenua me te ihu?

A: I mahi nga kairangahau i tetahi tauira rorohiko i whakangungua ki nga whakaahua a Curiosity me nga karapa 3D o nga paparanga papapara parataiao i raro i te Moana o Mexico. I whakatairitehia e te tauira te horonga o nga awa ki te whakaputa i nga papa whenua me te ihu, e whakau ana i te takenga mai o te wai.

P: He aha te mea nui ki te torotoro haere me te whakatewhatewha i Mars?

A: Ko enei kitenga e whakaatu ana i te hiahia mo te torotoro haere tonu me te whakatewhatewha i Mars. Ma te ako i te hitori o te ao me te kaha mo te oranga, ka taea e nga kaiputaiao te whakahohonu i to tatou mohiotanga ki te ao me te whakawhanui i o tatou mohiotanga ki nga taiao noho ki tua atu i te whenua.