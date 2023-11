Wewete i nga mea ngaro o Libyan Desert Glass

Kei roto i te whanuitanga o te Koraha Nui o te Moana Nui, puta noa i Ihipa me Libya, he taonga huna e tatari ana kia kitea. Ko nga maramara karaehe kowhai kua marara puta noa i te whenua kirikiri, e kiia nei ko te karaihe koraha Ripia. Ko tenei karaehe kaaahua kua mau i nga kaiputaiao me nga kaikohi kohuke mo tona ataahua, onge, me te takenga whakahihiri.

Tata ki te kotahi rau tau, ko te mea ngaro e karapoti ana i te hanganga o te karaihe koraha o Ripia kua miharo nga kairangahau. Ko nga ariā mai i nga puia o te marama tae noa ki te paheketanga o te uira, te paheketanga meteorite ranei. Heoi, i te taenga mai o te hangarau moroiti matatau, e whakapono ana nga kaiputaiao kua hurahia e ratou te mea ngaro.

Na roto i te mahi tahi i waenga i nga whare wananga me nga pokapū putaiao i Tiamana, Ihipa, me Morocco, i haere tetahi roopu kairangahau ki te tirotiro i te takenga mai o te karaihe koraha o Ripia. Ko ta ratou rangahau whakamohiotanga i uru ki te wetewete i nga tauira karaihe ma te whakamahi i nga tikanga moroiti irahiko tuku hou (TEM).

I raro i te microscope, i kitea e nga kairangahau nga kohuke iti kua mau ki roto i te karaihe, tae atu ki nga momo rereke o te zirconium oxide (ZrO₂). Ko enei kohuke he tohu tino nui mo nga ahuatanga i hangaia ai te karaihe koraha o Ripia. Ko te noho mai o te zirconia cubic, he whakakapi waihanga mo nga taimana, i tohu i te teitei o te mahana o te 2,250°C ki te 2,700°C. I tua atu, ko te polymorph onge o ZrO₂, e kiia ana ko ortho-II, OII ranei, i tohu ki nga taumahatanga tino tata ki te 130,000 hau. Ko enei ahuatanga whakamiharo ka taea anake ma te paanga o te meteorite, te pahūtanga poma ngota ranei i te kirinuku o te whenua.

Ahakoa ka whakatauhia e tenei whakakitenga tetahi wahi o te mea ngaro, kare ano he whakautu. Kei te haere tonu te rapu i te rua o nga matua, te wahi i puta ai te paanga meteorite. Ko nga papa meteorite e mohiotia ana i te takiwa, penei i a GP me Oasis, he iti rawa, he tawhiti rawa ki te korero mo te nui o te karaihe koraha Ripia e noho ana ki tetahi waahi. Ko te waahi tika, te rahi, me te ahua o te rua o nga matua kei te noho maamaa tonu, me tirotiro ano ma te rangahau mamao me te rangahau matawhenua.

Ko te kitenga o te takenga mai o te karaehe koraha o Ripia e whakamarama ana i tetahi ahuatanga o te taiao i miharo ai nga kaiputaiao mo nga tau tekau. I te wa e ruku hohonu ana nga kairangahau ki tenei mea ngaro, ka hurahia tonutia e ratou nga mea ngaro o te hitori o to tatou ao, e whakamahara ana ki nga ope kaha nana i hanga te whenua me ona hanganga whenua.

Nga Ui Auau (FAQ)

He aha te karaihe koraha Ripia?

Ko te karaehe koraha Ripia he momo karaehe ka kitea i roto i te Koraha Nui o te Moana Nui, puta noa i Ihipa me Ripia. Ka whakanuia mo te ataahua, te onge, me te takenga ngaro.

I pehea te whakatau i te takenga mai o te karaihe koraha o Ripia?

Na roto i nga tikanga moroiti matatau, i kitea e nga kairangahau nga kohuke motuhake i roto i te karaihe, penei i nga momo waikura zirconium. Ko enei kohuke i tohu i te teitei o te pāmahana me te tino taumahatanga ka taea anake ma te paanga meteorite, ma te pahūtanga poma ngota ki te kirinuku o Papatūānuku.

He aha nga toenga ngaro e karapoti ana i te karaihe koraha o Ripia?

Ahakoa kua kitea te takenga mai o te karaehe, ko te tino rua o nga matua, te wahi i puta ai te paanga meteorite, kaore i te mohiotia. Kei te mahi nga Kairangahau ki te kimi me te mohio ki te rahi me te ahua o te rua na roto i nga rangahau a-mamao me nga rangahau matawhenua.