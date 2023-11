Nga Manu: Nga Kararehe Ataahua me nga Taketake o Tawhito

Ko nga manu, nga kararehe toto mahanahana whakamiharo me nga parirau, kua mau i nga whakaaro o te tangata mai i te wa tuatahi ka puta mai i te wa o nga dinosaur. Mīharo ana ēnei manu whai huruhuru ki tō rātou kaha ki te whakaputa kuao mai i ngā hēki ka āta whakatakotohia ki roto i ngā kohanga. Ahakoa he mohio te nuinga o nga manu, he mea whakamiharo ki te kite i nga momo momo puta noa i te hitori e kotiti ke ana i tenei tikanga.

No roto mai te parau ra “dinosaur” i te mau ta‘o Heleni i tahito ra te auraa “te mokomoko whakamataku,” a ka puta mai enei ngarara tata ki te 243 miriona tau ki muri. I heke mai i nga archosaurs whakahuahua hua, ka tipu nga mokoweri kia rua nga rarangi motuhake. Ko te tuatahi, e mohiotia ana ko te mokomoko-hipped, i puta mai nga saurischians whakamataku, tae atu ki te theropod waewae-rua, Tyrannosaurus rex, me te Apatosaurus wha-waewae. Ko te rarangi tuarua, ko nga mokoweri manu, he mokoweri ornithischian ranei, ka rereke ki nga momo mea whakamiharo penei i te stegosaurs me nga mokoweri parera.

I te wa o te ngaronga papatipu i te 66 miriona tau ki muri, he maha nga mokoweri nunui i mate. Heoi ano, i ora etahi saurischians, i te mutunga ka puta ki roto i nga momo momo manu e kitea ana i enei ra. Ko te mea whakamiharo, na tenei whanaketanga o te kukuwhatanga i ara ake ai te mea e kiia nei ko te “manu-hipped pelvis” i kitea i roto i nga manu o naianei.

Ko te ariā o te ngaronga e pa ana ki te ngaronga tuturu o tetahi momo, whanau, he roopu rauropi nui ake ranei. He mahi nui tenei tukanga maori ki te hanga i te kanorau koiora e tutaki nei tatou i enei ra.

Ko te wa Jurassic, i roa mai i te 200 ki te 145.5 miriona tau ki muri, e tohu ana i tetahi wahanga nui o te hitori o te Ao. I tenei wa, i te wa e tipu ana nga mokoweri hei oranga whenua nui, ka timata nga manu ki te hora i o ratou parirau. Ko te ako i nga parapara i mahue mai i tenei wa ka kitea he tirohanga nui ki te takenga mai o mua me te hitori o te kukuwhatanga o enei mea hanga whakamiharo.

Ko nga manu, me o raatau ahua me o raatau whanonga, ka mau tonu te whakahihiri me te hiahia. Ko enei mea ahurei e maumahara tonu ana ki te ao tawhito i puta mai ai ratou me te paetukutuku uaua o te ao i hanga i to maatau ao i roto i nga miriona tau.

Pātai Auau

He aha te rereketanga o nga dinosaurs saurischian me ornithischian?

Ko nga mokomoko Saurischian, he ahua rite ki o ratou hope mokomoko, he momo penei i a Tyrannosaurus rex me Apatosaurus. I tetahi atu taha, ko nga mokoweri ornithischian, e kiia nei ko nga mokoweri-a-manu, ka uru ki nga roopu rereke penei i te stegosaurs me nga mokoweri parera.

He aha nga manu i kiia ai he mokoweri?

I ahu mai nga manu mai i te whakapapa o nga mokoweri theropod, nga saurischians. Neke atu i te miriona tau, ka huri enei mokoweri ki roto i nga momo momo manu e kitea ana i enei ra. Ahakoa he rereke te ahua ki o ratau tipuna mokoweri, ka tohatoha nga manu i nga ahuatanga taketake me nga ahuatanga ira e tohu ana he waahanga o te whanau mokoweri.

Nonahea te wa Jurassic i puta ai?

Ko te wa Jurassic i tupu tata ki te 200 ki te 145.5 miriona tau ki muri. He wa e rangatira ana nga mokoweri me te tohu i nga whanaketanga nui i roto i to raatau kukuwhatanga.

I pehea nga manu i ora ai i te huihuinga mate nui?

Ko te huihuinga mate nui i tupu tata ki te 66 miriona tau ki muri i muru te maha o nga mokoweri nunui. Heoi ano, i ora tonu etahi mokoweri saurischian, ka huri hei manu e kitea ana i enei ra. Na to ratou kaha ki te urutau ki nga taiao hurihuri me te whakamahi i nga kohanga kaiao hou i taea ai e ratou te tohe tonu i roto i tenei huihuinga kino.