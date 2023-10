Ko Roscosmos Astronauts i Whakaoti i te Hikoi Mokowhiti Angitu Ahakoa Nga Wero

Ko Roscosmos cosmonauts, Oleg Kononenko me Nikolai Chub, i tutuki pai te hikoi mokowhiti i te Oketopa 25, ahakoa kua pa ki te riihi whakamatao me etahi take tuku rae ra. Ko te 7-haora me te 41-meneti te miihana he mahi nui penei i te tirotiro i te radiator module Nauka me te tuku i te nanosatellite.

I te haerenga mokowhiti, i ata tirotirohia e Kononenko raua ko Chub he whakaahua i tetahi raiwhara whakamarumaru o waho i runga i te waahanga Nauka. I wehea e ratou te radiator mai i te punaha whakamatao, engari i te wa e tirotirohia ana, ka tukuna he mirumiru o te whakamatao ki te waahi turuturu. Me horoi e nga kaiakikorangi i mua i te haere ki te misioni.

I tua atu i te tirotiro radiator, i tukuna e nga cosmonauts he nanosatellite hei whakamatautau i te hangarau raera ra. Heoi, karekau te rere o te ra o te nanosatellite i tino hora. I whakauruhia ano e nga cosmonauts tetahi punaha whakawhitiwhiti radar waihanga, ahakoa kaore i taea e tetahi o nga panui punaha radar te whakauru katoa i te waa o te waahi.

Whai muri i te hikoi mokowhiti, ka whai a Kononenko raua ko Chub i nga tikanga o muri i te hikoi mokowhiti, me te tirotiro i o raatau kakahu me o raatau taputapu mo nga tohu o te whakamahana me te muru i te wa e tika ana. Ko te tikanga o tenei whakatupatotanga ki te whakaiti i te whakaurunga o nga mea poke ki roto i te taiao teihana mokowhiti. Ko te hau kei roto i te teihana ka whai tātaritanga taapiri hei tango i nga toenga o te parakino.

Ahakoa nga wero i te wa o te hikoi atea, i whakaarohia he angitu te misioni. Ko Oleg Kononenko, me te katoa o nga hikoi mokowhiti e ono i raro i tana whitiki, i whakaatu i tona tohungatanga, i te wa i whakaoti a Nikolai Chub i tana hikoi mokowhiti tuatahi. Ko tenei misioni i tohu i te 268th spacewalk i whakatapua ki te huihuinga teihana mokowhiti, te tiaki, me te whakahou.

Ko te hikoi mokowhiti e haere ake nei kua whakaritea mo te Mane, Oketopa 30, ka uru atu ki nga kaiwhakatere o te NASA a Loral O'Hara me Jasmin Moghbeli. Ka whakahaerehia e ratou he hikoi mokowhiti ki te tango i tetahi pouaka hiko hiko mai i te awhi antenna whakawhitiwhitinga ka whakakapi i tetahi o te tekau ma rua Trundle Bearing Assemblies i runga i te tauranga truss Solar Alpha Rotary Joint.

FAQs

1. He aha nga mahi tuatahi i oti i te haerenga mokowhiti a Roscosmos?

I te haerenga mokowhiti, ka tirotirohia e te Roscosmos cosmonauts te radiator module Nauka, ka tukuna he nanosatellite hei whakamatautau i te hangarau whakatere ra, me te whakauru i tetahi punaha whakawhitiwhiti radar waihanga.

2. I tino horahia te ra o te nanosatellite i roto i te hikoi atea?

Kao, karekau te rere o te ra o te nanosatellite ki te tino hora kia taea e nga kamera te whai i tana wehenga atu i te teihana.

3. I pehea te whakarite a nga kaiaorangi kia noho ma te taiao teihana mokowhiti?

Whai muri i te hīkoi ātea, ka whai ngā kaiārahi i ngā tikanga i muri i te hīkoi ātea, ka tirotiro i ō rātou hūtu me o rātou taputapu mō ngā toenga whakamatao me te muru i a rātou ina tika. Ka whakamahia ano he tātaritanga i roto i te teihana mokowhiti hei tango i nga toenga o nga mea poke.

4. He aha te kaupapa o te hīkoi ātea e haere ake nei e whai wāhi atu ana ki ngā kaiwhakatererangi NASA?

Ko te hikoi mokowhiti e haere ake nei ko te tango i tetahi pouaka hiko hiko mai i te awhi antenna korero me te whakakapinga o tetahi o nga Trundle Bearing Assemblies tekau ma rua i runga i te tauranga truss Solar Alpha Rotary Joint.