Nga Hua o te Korikori Mo te Hauora Hinengaro

He maha nga paanga pai o te korikori tinana ki te oranga tinana, engari he mea nui ano ki te pupuri i te hauora hinengaro. Ko te mahi korikori tinana kua kitea hei whakaiti i nga tohu o te pouri, te awangawanga, me te ahotea, ka taea hoki te whakanui i te mahi hinengaro.

Ka awhina te korikori ki te patu i te pouri ma te whakanui ake i te tukunga o nga endorphins, e mohiotia ana ko nga homoni "feel-good", i roto i te roro. Ka awhina enei homoni ki te whakapai ake i te ahua me te whakaiti i te pouri me te kore tumanako. I tua atu, ko te korikori tinana ka pai ake te moe, ka taea hoki te whakaiti i nga tohu o te pouri.

Ko te awangawanga tetahi atu ahua hauora hinengaro ka taea te whakapai ake ma te korikori tinana. Ma te korikori tinana ka taea e te tinana te tahu i te kaha me te taumahatanga, ka awhina i te whakaiti i nga kare o te oho me te awangawanga. Ka taea hoki e te korikori tinana te whakanui i te maia-whaiaro me te whakaaro-whaiaro, he maha nga wa ka whakahekehia i roto i nga tangata e awangawanga ana.

Ko te ahotea he raruraru noa e pa ana ki te maha o nga tangata i roto i o raatau oranga o ia ra. Ko nga mahi korikori kua whakaatuhia ki te whakaheke i nga taumata o nga homoni ahotea, penei i te cortisol, me te whakanui ake i te hanga o nga endorphins. Ka awhina tenei huinga ki te whakaheke i te ahotea me te whakatairanga i te ahua o te whakangā.

I tua atu i enei painga o te hauora hinengaro, kua whakaatuhia ano hoki te korikori hei whakapai ake i te mahi hinengaro. Ko te korikori tinana ka nui ake te rere o te toto ki te roro, na te mea ka piki te mahara, te kukū, me te mahi hinengaro katoa.

He mea nui kia uru mai te korikori tinana ki roto i te huarahi pai mo te tiaki hauora hinengaro, tae atu ki te rongoa me te rongoa mena e tika ana. Heoi ano, ko te korikori tinana i ia wa ka whai hua nui ki te whakapai ake i te oranga o te hinengaro me te whakaaro he waahanga nui o te katoa o te mahi hauora hinengaro.

Rauemi:

– Mayo Clinic: Korikori me te ahotea: Haere ki te whakahaere i te ahotea

– Te Whakaputa Hauora Harvard: Ko te mahi i nga wa katoa ka huri te roro ki te whakapai ake i te mahara, nga pukenga whakaaro