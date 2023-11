Te Whakahuri Whakawhitiwhiti Mokowhiti: Ka whiwhi Karere mai te whenua mai i te 10 miriona maero te tawhiti

Whakaarohia he wa kei te heke mai ka tere ake te tere me te pai ake o te whakawhitiwhiti korero i waenga i te whenua me nga waka mokowhiti i nga waahi o mua. Kaati, tera pea ka tata atu tera heke mai i ta tatou i whakaaro ai. I roto i te whakamatautau whenua, i pai te tuku a te kaupapa Deep Space Optical Communications (DSOC) a NASA me te whiwhi karere laser mai i te tawhiti 10 miriona maero. He tino nui nga hua o tenei whakatutukitanga, a tera pea ka puta he hurihanga i roto i nga korero mokowhiti.

Kaore i rite ki nga tikanga korero reo irirangi tuku iho, he iti te bandwidth, ko te whakawhitiwhiti korero ma te whakamahi i nga lasers he nui ake nga reiti tuku raraunga. Ko nga taiaho tata-infrared e whakamahia ana i roto i te whakamatautau DSOC he ngaru kaha ake ki nga ngaru reo irirangi, ka taea te kawe i etahi atu korero i roto i te kete iti ake. Ko te whainga ko te hanga i nga punaha korero mokowhiti me te 10 ki te 100 nga wa te whanui o nga korero reo irirangi tikanga.

Ko te tohu nui i tutuki i te kaupapa DSOC i uru ki te maukati ki runga i te ramarama taiaho hono i tukuna mai i te Taiwhanga Whakawhitiwhiti Whakawhiti Whakawhitinga a JPL i California. Mai i tawhiti tekau nga wa o te Marama, ka whakatikahia e DSOC tona koki ki te whakatu i tetahi hongere whakawhitiwhiti korero me te Telescope Hale i te Palomar Observatory. Ko tenei pakaruhanga e tohu ana i te whakaaturanga tawhiti rawa atu o te whakawhitiwhiti korero whatu i roto i te hitori.

Ko te hangarau i muri i te DSOC kei runga i nga raraunga whakawaehere i nga whakaahua takitahi o te rama laser. I te wa e haere tawhiti atu ana te waka mokowhiti me te whakamatautau DSOC, kei te mahi nga kaiputaiao ki te whakamahine i nga punaha ki te whakahaere tika i te tohu a te laser hono. I tua atu, me whai whakaaro te wa me te nekehanga o te waka mokowhiti me te Ao, i te mea ko te wa marama ki te haerenga ki te waahi whakamutunga i roto i te whitiki asteroid ka tata ki te 20 meneti. Me matakite te punaha DSOC i te nekehanga me te tohu kaua ki te waahi o naianei o te karu whakawhiwhinga engari ki te waahi kei hea.

Ko te whakatinanatanga angitu o te whakawhitiwhiti korero i roto i te waahi ka mau te kaha nui mo nga misioni mokowhiti me nga haerenga a meake nei. Na tona kaha ki te tuku korero putaiao, whakaahua whakamarama-nui, tae noa ki te tarere ataata, ka taea e te whakawhitiwhiti korero te take matua ki te whainga a te tangata ki te tuku tangata ki Mars. I a tatou e haere tonu ana ki te turaki i nga rohe o te torotoro mokowhiti, ka kaha te kaha o nga laser ki te whakatuwhera i nga mea ngaro o te ao.

Nga Ui Auau (FAQ)

Q: He aha te korero whatu?

A: Ko te whakawhitiwhitinga orotika e pa ana ki te tuku raraunga ma te whakamahi i nga ngaru marama, ina koa nga laser, hei utu mo nga ngaru irirangi tuku iho. He nui ake te whanui me te tere o te tuku raraunga ki nga tikanga whakawhitiwhiti reo irirangi.

P: He pehea te mahi a te whakamatautau DSOC?

A: Ka whakawaeherehia e DSOC nga raraunga i roto i nga whakaahua takitahi o te rama laser, ka tukuna, ka whakawhiwhia e nga taputapu motuhake. Ka tukatukahia nga whakaahua kua riro hei tango i nga raraunga kua whakawaeheretia, kia taea ai te whakawhitiwhiti korero i waenga i te Ao me nga waka mokowhiti i te waahi hohonu.

P: He aha te rerekee o te whakawhitiwhitinga whatu mai i te whakawhitiwhiti reo irirangi?

A: Ko te whakawhitiwhiti whakaaro, te whakamahi i nga lasers, he tino teitei ake te bandwidth ki te korero i runga i te reo irirangi. Ko te tikanga ka nui ake nga korero ka taea te tuku i roto i te kete iti ake, he tere ake, he pai ake hoki nga reiti tuku raraunga.

Q: He aha nga tono ka taea e te whakawhitiwhiti whakaaro i roto i te waahi?

A: Ka taea e te whakawhitiwhiti whakaaro te whakarei ake i nga punaha korero mokowhiti, ka taea te tuku i nga raraunga putaiao, nga whakaahua whakamarama-nui, tae noa ki te whakaata ataata. Ka taea e ia te whai waahi nui ki nga misioni mokowhiti kei te heke mai, tae atu ki te whainga nui ki te tuku tangata ki Mars.

Q: He aha nga wero o te whakawhitiwhiti whakaaro i roto i te waahi?

A: Ko nga punaha korero matakite me wikitoria nga wero penei i te tohu tika mo te nekehanga o nga waka mokowhiti me te whenua, me te utu mo te wa tere haere mo nga tawhiti tawhiti. Heoi ano, ko te rangahau me te ahu whakamua o te hangarau e whakatika ana i enei wero kia tutuki ai nga korero orotika i te waahi.