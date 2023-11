Ko nga ahuatanga o nga poka Ozone Antarctica e whakaatu ana i nga kitenga ohorere

Na tetahi rangahau i whakahaerea e nga kairangahau o te Whare Wananga o Otakou i whakamarama mo nga ahuatanga o nga rua ozone i runga i te Antarctica. He rereke ki te tirohanga a te iwi, kua kitea e te rangahau he tino nui te kohao ozone me te mau tonu i roto i nga tau kua pahure ake nei, ka raru pea to tatou ahuarangi.

Ko te whainga o te rangahau kia maarama te rereketanga o te ozone i roto i te poka ozone Antarctic me tona paanga ki te rereketanga o te rangi puta noa i te Tuakoi ki te Tonga. I whakanuia e ia te putanga mai o nga rua ozone nui, roa-roa i roto i nga tau e toru kua hori, e tohu ana i te ahua ohorere e kotiti ke ana i nga tumanako o mua.

Ko te kaituhi matua a Hannah Kessenich i whakamarama i kite te roopu i te hekenga nui o nga taumata ozone i whakaritea ki nga raraunga mai i te 19 tau ki muri. Ko tenei paheketanga ehara i te mea ko te roha noa o te waahi o te kohao ozone engari he tohu ano kei te hohonu ake te poka puta noa i te nuinga o te puna. Ko te mea whakamiharo, ko nga kitenga i tohu he hononga pea i waenga i te maturuturunga iho o te ozone me nga huringa o te hau ka tae ki roto i te polar vortex i runga ake i Antarctica, e kii ana ko te whakaheke ozone ehara i te mea na te chlorofluorocarbons (CFCs) anake.

I whakaarahia ano e te rangahau nga awangawanga mo te roa o te whakaora. Ahakoa i kii te Aromatawai Putaiao o te Ozone Depletion i te tau 2022 kia ora te poka ozone Antarctic hei te tau 2065, ko nga hua tata nei e tohu ana ka hikitia ano te whakaora na te kore i kiia te tuku maota mai i nga aerosol ahi mohoao me nga tukunga anthropogenic.

Ko enei kitenga e whakaatu ana i te tere o te whakatika i te take o te paheketanga ozone. Ahakoa he mahi nui te Kawa o Montreal ki te aukati i te hanga me te kai o nga matū whakaheke ozone, penei i te CFC, ka kitea e te rangahau ko te rahi o te kohao ozone tetahi o nga mea nui rawa atu kua rekoata i nga tau tata nei.

He mea nui te maarama ki te rereketanga o te ozone, na te mea ehara i te mea ka pa ki te toenga ngawari o te hau engari ka awe ano hoki i nga momo ahuatanga o to tatou ahuarangi. Ko te paheketanga o te Ozone ka pa ki nga taumata o te UV i runga i te mata o Antarctica ka pa ki te tohatoha o te wera ki te hau. Na tenei, ka puta nga huringa o te ahua o te hau me te ahuarangi o te mata o te Tukoi ki te Tonga, me nga hua ka pa ki tawhiti.

E marama ana me nui ake nga rangahau me nga mahi hei whakatika i nga ahuatanga e mau tonu ana me te whakamataku i roto i nga rua ozone Antarctic. Ko te tiaki me te whakaora i te paparanga ozone he mahi nui tonu i roto i a tatou mahi tonu ki te whakaiti i nga paanga o te huringa o te rangi.

FAQ:

Q: He aha nga kohao ozone?

A: Ko nga kohao Ozone he waahi kua tino paheketanga i roto i te paparanga ozone, otira ki nga rohe polar.

Q: He aha te take i paheke ai te ozone?

A: Ko te paheketanga o te Ozone na te tukunga o etahi matū, penei i te chlorofluorocarbons (CFCs), ki roto i te hau.

P: He pehea te paheketanga o te ozone ki te ahuarangi?

A: Ko te paunga o te Ozone ka piki ake te hihi UV i runga i te mata o te whenua, nga huringa o nga tauira hau, me nga huringa o te ahuarangi o te mata.

Q: He aha te Kawa Montreal?

A: Ko te Kawa o Montreal he kirimana ao e whai ana ki te tiaki i te paparanga ozone ma te whakakore i te hanga me te kai o nga matū whakaheke ozone.

P: He aha te hiranga o tenei rangahau?

A: He tirohanga hou tenei rangahau mo te mau tonu me te taumaha o nga kohao ozone ki runga o Antarctica, e whakaatu ana i nga tupono ka pa ki te rangi me te hiahia kia mahi ano.