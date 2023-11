He iti rawa nga Ratonga Hinengaro i Ireland Ka Whakaatuhia nga Whakaraeraetanga i roto i te Pūnaha Tiaki Hauora Hinengaro

Ko tetahi keehi i mua i te Kooti Takiwa o Athy i whakaatu i nga ngoikoretanga i roto i nga ratonga hinengaro o Airani, i ara ake nga awangawanga mo te oranga o te hunga e matea ana ki te awhina hauora hinengaro. I runga i nga rekereke o te mahi maripi i Newbridge, ka puta te pouri o tetahi kaiwhakawa mo te kore o te tiaki hinengaro tika, kaore i whakaae ki te tuku putea ki te tangata i whakapaehia na te mea e tata ana te mate kaore i a ia anake engari ki etahi atu.

Ko te punaha hauora hinengaro o Ireland kua roa e mamae ana i te warewaretanga me te iti o nga rauemi, me te whakahee nga kaikino i te iti o te uru ki nga waahanga rongoa me te whakaroa i te aromatawai. I roto i tenei keehi, i tangi te kaiwhakawa mo te kore e waatea mai he waahanga haumaru e tika ana, e whakaatu ana i nga hua kino o te hangahanga hauora hinengaro kua roa.

Ahakoa te riri o te kino i tukuna mai e te hunga whakapae, i tino marama ko te take kei mua ko te kore rawa o te tautoko hauora hinengaro. I akohia e te kooti i mua i whakaatu te kaipahua i nga tohu o te mate hinengaro, tera pea i puta mai i te whakamahi matū. Heoi, he huakore nga mahi a te whanau ki te whakauru ia ia ki tetahi whare, na te mea ko te wehewehe i waenga i nga turoro pakeke me o ratau whanau tata i te nuinga o te waa ka raru te whakawhitiwhiti korero me te taatai.

I te hiahia mo te maaramatanga whanui mo te ahua o te hinengaro o te tangata kua whakapaea, i tohu te kaiwhakawa i te mahi nui a nga mema o te whanau ki te whakarato matauranga nui ki nga tohunga hauora. Ko te mea pouri, karekau te punaha o naianei i Ireland e mohio ki te uara o enei whakaurunga, e arai ana i te kaha o nga tohunga rongoa ki te whakatau whakatau pai.

Ko te keehi he whakamaumahara nui kei te tino hiahia te punaha hauora hinengaro o Ireland ki te whakatikatika. Me whakatika e te kawanatanga nga waahi whanui i roto i nga ratonga, whakangao ki nga rawa tika, me te whakakaha i te mahi tahi i waenga i nga tohunga rongoa me nga whanau o nga turoro. Ko enei wawaotanga anake ka taea te whakarite kia whiwhi nga tangata i roto i nga raru i te manaakitanga tere, whai hua me te atawhai e tika ana mo ratou.

FAQ

P: He aha te take i whakakahoretia ai te putea i roto i te keehi?

A: I whakakorehia te putea na runga i nga awangawanga mo te haumaru o te tangata me te kino ka pa ki etahi atu.

P: He aha nga take i tohuhia mo te punaha hauora hinengaro o Ireland?

A: I tohuhia e te keehi te kore o nga ratonga hinengaro tika, te roa o te aromatawai, me te kore rawa o nga rauemi mo te hunga e hiahia ana ki te awhina hauora hinengaro.

P: He aha te take i tino nui ai te whakauru a te whanau?

A: Ko nga mohiotanga o te whanau ka taea te tuku korero nui mo te ahua o te hinengaro me te hitori o te tangata kua whakapaehia, hei awhina i nga tohunga hauora ki te whakatau whakatau pai.

P: He aha nga whakarereketanga e hiahiatia ana i roto i te punaha tiaki hauora hinengaro o Ireland?

A: Ko te punaha e hiahia ana kia nui ake nga rauemi, kia pai ake te uru atu ki nga waahanga rongoa, me te pai ake o te mahi tahi i waenga i nga tohunga hauora me nga whanau o nga turoro kia pai ai te tiaki i te hunga e matea ana.