Ka hinga a Kim Kardashian i tana wehi ki nga pungawerewere i runga i te huinga o AHS: Delicate

Ko Kim Kardashian, te whetu TV mooni me te kaipakihi, i pa ki ona mataku i a ia e mahi ana i te huinga o American Horror Story: Delicate. I roto i tetahi whakaahua whakatairanga mo te whakaaturanga, ka kitea a Kardashian e tu ana me te tarantula nui i runga i tona rama. Ko te ahua, i tohatohahia ki runga i nga paapori pāpori, ka tere te aro me te whakaohooho i nga korero mo te pa ki te mataku.

I roto i te tapanga i te taha o te whakaahua, i whakaae a Kardashian, "E tino mataku ana ahau ki nga pungawerewere." Ko tenei whaki pono mai i tetahi tangata rongonui me nga miriona o nga kaiwhaiwhai e whakaatu ana i te wehi noa e pa ana ki te tini o nga tangata.

Ko te whakaeke i nga mataku ehara i te mahi ngawari, a mo Kardashian, ko te tikanga ko te aro atu ki tana arachnophobia. Na tana whakaae kia ngoki te tarantula ki runga i a ia, ka whakaatu ia i te tino maia me te hiahia ki te pana i ona rohe.

Ko tenei ahua tino kaha he whakamaumahara kaha ka taea te wikitoria te wehi ma te kaha me te hiahia ki te puta ki waho o te waahi whakamarie. He mea whakahihiri mo nga tangata takitahi e tohe ana ki o ratou ake mataku ki te pa atu ki a ratou.

Ko te whakaahua whakaahua me te pono o Kardashian mo ona mataku i puta nga korero mo te ahua o te wehi me te pehea e taea ai e ia te pupuri i nga tangata ki nga waahi rereke o te ao. Ko te whakakore i nga wehi ka arahi ki te tipu whaiaro me te kaha o te kaha.

I te katoa, ko te nekehanga maia a Kim Kardashian i te huinga o AHS: Delicate hei whakamaumahara ko te pa ki te mataku he mahi maia e whakahihiri ai i etahi atu ki te whakaeke i o raatau wehi me te wikitoria.

Nga wehewehe:

– Tarantula: He momo pungawerewere nui, puhuruhuru e wehingia ana e te tangata na te ahua.

Rauemi:

– Dailymail.com