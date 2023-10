Te Rapu mo te Ora: Te Tirotiro K Dwarf Star Systems

He maha nga rapunga mo nga aorangi noho i etahi atu punaha whetu kua aro nui ki nga whetu e rite ana ki te Ra. Heoi ano, he ahua onge nga whetu penei i te Ra. Ko te mutunga mai, kei te whakawhänuihia e nga kaitirotiro arorangi a raatau mahi ki te whakauru i nga whetu ki te waahanga e whai ake nei ki raro - nga whetu K dwarf. He iti ake enei whetu, he mama ake, he ahua ngoikore atu i te Ra, engari kei te tino wa o to ratau oranga, ka noho tonu ki tenei wahanga mo nga piriona tau.

Ko nga K dwarf e kiia ana he kaitono pai mo te pupuri i te ora na te mea he pumau me te iti o te whakaputa iraruraru kino. I tua atu, ka kaha ake te whai ao noho tata ki te whetu, kia maamaa ake te kite.

I tenei wa, kua maherehia e nga kaitirotiro arorangi tata ki te 5,000 K nga papaka i roto i te 50 parsecs (tata ki te 165 tau-marama) o Papa. He maha nga tatini o enei whetu kua whakapumautia he aorangi. Heoi, karekau tetahi o enei aorangi kua kitea e rite ana ki te Ao, kei a ia nga tikanga e tika ana mo te oranga rite ki te Ao.

Ko tetahi punaha whakahirahira ko te punaha K-dwarf rua kei raro iho i te 12 tau marama te tawhiti, e tata ana ki a Deneb, te hiku kanapa o te kahui whetu o Cygnus. E rua nga whetu kei roto i tenei punaha he tawhiti te wehe, ka taea te waahi mo nga aorangi pea. Ahakoa tona kaha hei tino whare, kaore ano kia kitea nga aorangi i roto i tenei punaha.

Ko te rangahau me te torotoro haere tonu o nga punaha whetu K dwarf e tino oati ana mo te kite i nga aorangi nohoia me nga tohu o te oranga o waho. Ko etahi atu kitenga i roto i enei punaha ka taea te whakaatu i nga whakaaro nui ki nga ahuatanga e tika ana mo te oranga kia ora ki tua atu i to tatou ake punaha solar.

