High Redshift Active Galaxies Wero Te Maramatanga o naianei mo nga Kohao Pango Nui

I roto i tetahi rangahau tata nei, kua whakamahia e nga kaitirotiro arorangi nga raraunga mai i te James Webb Space Telescope (JWST) ki te torotoro i te hononga i waenga i nga rua pango nui (SMBH) me o ratou tupuni kaihautu i nga nekehanga whero teitei. Ko enei SMBH tawhiti, moata-ao e whakarato ana i nga tirohanga mo te hanganga me te tipu o enei kararehe o te ao.

Ko tetahi o nga patai matua mo te mohio ki nga SMBH ko to ratou takenga mai. Kei te tautohetohe tonu nga kaitirotiro whetu mena ka puta mai enei kohao pango mai i nga toenga papatipu iti o nga whetu nunui, na roto ranei i te tiangotanga o nga rua pango tino taumaha. Ko te kitenga o te SMBH "nui rawa atu" me te JWST e tohu ana te ahua o te takenga mai o te kakano taumaha, engari me rangahau ano i runga i te taupori hei whakapumau i tenei.

Ko tetahi atu panga ko te tino hononga i waenga i te papatipu o te SMBH me te papatipu whetu o te tupuni ope. Ka kitea tenei hononga i roto i nga punaha tata, engari he uaua ki te ako i te nekehanga-whero nui na te kanapa o nga SMBH e piki ana ki te whakataurite ki o raatau tupuni kaihautu. Heoi, na te kaha o te JWST, ka taea e nga kaitirotiro whetu te ako i tenei hononga i nga huringa-whero teitei.

Ko nga kaituhi o tenei rangahau i kohia he tauira o nga SMBH teitei-whero 23 mai i nga raraunga JWST. I tohua ia puna i runga i te noho o te raina Hα whanui, e tohu ana i te aroaro o te SMBH accreting. I kitea e nga hua ko te hononga i waenga i te papatipu SMBH me te papatipu tupuni i nga nekehanga-whero teitei he tino rerekee mai i te hononga o te rohe.

Ko te mea nui, ka kitea he nui rawa atu nga kohao pango-whero-whero ki te whakatairitea ki o ratou tupuni ope mai i nga mea e kitea ana i te ao o te rohe. Ko tenei kitenga ka wero i to maatau mohiotanga o naianei mo te whanaketanga tahi o nga SMBH me o ratou tupuni manaaki.

He mea nui nga paanga o tenei hononga-whero teitei. E kii ana he nui ake nga SMBH i nga huringa-whero teitei atu i te mea i whakaarohia i mua. Ko te rangahau ano hoki e whakaatu ana i te kaha o nga tupuni kaihautu iti hei manaaki i nga SMBH nui, ka kitea e JWST.

Ko tenei rangahau e whakaatu ana i nga tirohanga hou mo te hanganga me te tipu o nga rua pango tino nui me o raatau hononga ki o raatau tupuni ope. Ka whakatuwhera i nga huarahi mo etahi atu rangahau kia pai ake ai te mohio ki te takenga mai o enei kararehe mohoao me o raatau awe ki te whanaketanga o nga tupuni.

