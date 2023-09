Ka Kitea e nga Kairangirangi Tikanga Hou hei Ine i te Reanga Roha o te Ao

Kua roa nga kaitirotiro whetu e ngana ana ki te mohio ki te tere o te tipu o te Ao, engari kua kitea he rereketanga nui i roto i o raatau ine. Ko te tikanga tika mo te ine i te reeti roha ma te maataki i te ahua o te hekenga o nga taonga mai i a tatou i nga wa katoa ka puta nga hua mo te 9% teitei ake i nga uara i riro mai i te ako i nga tohu mai i te Ao tuatahi. Na tenei rereketanga i puta nga awangawanga me te arotake ano i to maatau mohiotanga ki te Ao.

Hei whakatau i tenei raru, kua rapu nga kaiputaiao i nga huarahi hou hei ine i te tere roha me te tino tika. Ko tetahi otinga ka whai waahi ki te ako i "nga rama paerewa" penei i te momo Ia supernovae, e mohio ana ki nga ahuatanga o roto. Heoi, he uaua te mataki i enei huihuinga onge i tawhiti.

Waimarie, kua puta he huanga. No tata nei a Takuta Brenda Frye me tana roopu i kite i tetahi momo Ia supernova i ahua toru i roto i te arotahi aapapa i hangaia e te kahui tupuni o mua. Ko tenei tirohanga ahurei ka taea te ine i te reiti roha kia tika ake i nga wa o mua.

He tino pai te momo Ia supernovae mo te inenga tawhiti na te kanapa me nga ahuatanga paerewa. Ma te tātari i te ānau marama o te momo Ia supernova me te whakatau i tana neke whero, ka taea e nga kaitirotiro arorangi te whakatau i tona tawhiti me te whakamahi hei ine tika i te tere roha.

Ka taea e te arotahi o te Gravitational, te piko o te marama i te aroaro o te papatipu papatipu o mua, ka nui ake nga raraunga. Ina whakanuia e tetahi ahanoa papamuri nui te tupuni papamuri ma te whakarorohiko, ka taea te whakamahi i nga inenga o te whakaroa o te taima o nga takahanga i roto i nga whakaahua arotahi hei whakatau tata i te tere roha.

Ko te kitenga o te arotahi kiripapa kaha e whakanui ana i tetahi rohe kei roto nga tupuni pamamao, nui, me te hanga whetu, he oati nui mo te mohio ki te tere roha o te Ao. Ko etahi atu tirohanga me nga inenga i roto i te waa ka puta he tirohanga tino nui ki tenei ahuatanga taketake o te aorangi.

Puna: Scientific American, Space.com