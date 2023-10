Ganymede: Te Whakakitenga i nga Mea ngaro o te Marama Ataahua a Jupiter

He huarahi ta te Nature ki te takahi i nga rohe e ngana ana tatou ki te uta ki runga, ka whakapouri i nga raina i waenga i nga waahanga. Tangohia a Ganymede, te marama nui a Jupiter, hei tauira. Ahakoa kare pea ia e huri haere i te Ra penei i te aorangi tuku iho, he maha nga ahuatanga o te ao-a-rangi ka waiho hei tinana tiretiera tino ataahua. Ko nga kitenga tata a James Webb Space Telescope (JWST) kua whakamarama hou mo te mata o Ganymede, e whakaatu ana i nga tohu whakahirahira mo tona hanganga me te hitori.

Mena ka huri a Ganymede i te Ra hei whakakapi i a Jupiter, kare he rerekee mai i te aorangi. He momo rerekee te hanganga o roto, kua oti me te uho whakarewa e whakaputa ana i te papa autō. He rite te koroka silicon ki to Papa whenua, a kei raro i tona kirikiri hukapapa uaua e takoto ana he moana nui o raro. Ahakoa tona hau angiangi, he nui ake a Ganymede i a Mercury me te tata ki te rahi o Mars, na reira ko te ahua o te ao wai.

Heoi, ahakoa te nui o te mohiotanga mo tenei marama nui, kei reira tonu nga patai kaore ano kia whakautua. I roto i tetahi rangahau tata nei i tapaina ko “Te tito me te waiariki o te mata o Ganymede mai i nga tirohanga a JWST/NIRSpec me MIRI,” i whakamahia e te roopu kairangahau o te ao nga taputapu NIRSpec me MIRI a JWST ki te tirotiro i nga ahuatanga o te mata o Ganymede. Ko D. Bockelee-Morvan te kaiputaiao aorangi Wīwī i aratakina, ka rukuhia e te rangahau nga mea ngaro e pa ana ki a Ganymede.

Ko te mata o Ganymede te nuinga o nga momo whenua e rua: he kanapa, he waahi hukapapa me nga awaawa, me nga waahi pouri. Tata ki te rua hautoru o te mata e kapi ana i nga whenua kanapa, ko te toenga ka hipokina ki nga rohe pouri. Ahakoa he mea tawhito nga momo e rua, ko nga waahi pouri he mea tawhito ake, he tino pokarekare hoki e nga kaawaa. He mea whakamiharo, ka hono enei whenua e rua, i te mea ka tapahia e nga rohe kanapa te whenua pouri.

Ko nga misioni o mua a Galileo me Juno, i te taha o nga karu karu-a-papa, kua homai he tirohanga ki te matū mata o Ganymede. Heoi ano, he maha nga patai tuwhera mo tona ahua, te takenga me te hanganga o te mata e mau tonu ana. Ko te mea whakamiharo ko te kite i te nui o te hauhā (CO2) i runga i a Ganymede, ahakoa te ahua kua mau ki roto i etahi atu ngota ngota. Ma te mapi i te tohatoha CO2, e tumanako ana nga kaiputaiao ki te wetewete i te tuakiri me te tukanga hanga o enei ngota ngota whakahirahira.

Ko te hukapapa wai kei runga i a Ganymede, he ahua amorphous te nuinga. Na roto i te mapi a JWST, kua kitea e nga kairangahau he roopu whakauru hou i te 5.9 micrometres (μm) i runga i a Ganymede. Ko te whakatau i te takenga mai o tenei roopu motuhake, me tona hiranga, ka noho tonu hei kaupapa matua mo nga rangahau a meake nei.

Ko nga tirohanga a te JWST kua puta ake ko te awhe pāmahana mata o Ganymede e kore ai e noho te huka CO2 parakore. Engari, he hautanga o te CO2 te ahua kua mau ki roto i te hukapapa wai, he 1% noa iho o te papatipu o te marama. Ko te toenga CO2 e whakaponohia ana kei roto i nga momo kohuke me nga tai.

Mo te hukapapa wai, ko nga kitenga a te JWST e whakaatu ana he nui ake te hukapapa e kitea ana i nga rohe polar o Ganymede. Ko enei waahi ka pa ki te pupuhi katote kaha a Jupiter, e hanga ana i te mata o te marama ma roto i nga tikanga penei i nga paanga moroiti-meteoroid me te raatanga katote. No reira, ka hipokina nga rawa kore-tio e te kohu wai hou i whakahiatotia, ka hanga he huka wai parakore ka kitea e te JWST.

Ko te horapa nui o te roopu whakauru 5.9-μm i runga i a Ganymede, ahakoa nga rereketanga o te rohe, kua pohehe nga kaiputaiao. Ahakoa ko nga mea pararopi kore e rewa i tukuna mai e nga chondrites waro me nga kometa i te tuatahi ka whakaarohia hei whakamaramatanga pea, i te mutunga ka whakakorehia e nga kaituhi tenei tupono. Engari, ko ta ratou e kii ana ka taea e nga waikawa sulfuric hydrates (H2SO4 + H2O) te whakaatu mo te roopu 5.9-μm enigmatic.

Ahakoa e kore e kore e kitea e enei kitenga amiki he tino matauranga ki nga kaiputaiao, he uaua pea te whakamaori i o raatau hiranga mo te iwi whanui. Heoi ano, ko etahi atu kitenga whakahihiri, penei i te tino rerekeetanga i waenga i nga taha rangatira me nga taha whai muri o Ganymede, ka hopu i o maatau whakaaro. Ko enei rereketanga i roto i nga waahi matakite me tirotiro ano, na te hononga hihiko uaua i waenga i a Ganymede me tona matua nui, a Jupiter.

Ko te papa autō tino kaha a Jupiter ka tino awe ki a Ganymede, ko te marama anake kei a ia tana papa aukume. I te wa e taunekeneke ana te magnetosphere o Ganymede me te plasma kaha o Jupiter, ka puta mai he aurora me te whai waahi ki te hanga matū o te mata o te marama. Kare e kore, he uaua te hononga i waenga i a Ganymede me Jupiter, ka waiho he tohu whakaihiihi ki te whakatuwhera i nga mea ngaro e karapoti ana i te ao o Ganymede.

Ko te haerenga a Ganymede mai i tona hanganga i roto i te nebula iti o Jupiter e hia piriona tau ki muri kua whakairohia he marama whakamihi e tata ana ki te whakahē i te whakarōpūtanga. Na te nui o te moana o raro e pupuri ana i te kaha ki te tautoko i te oranga me te matū mata o te mata e tatari ana kia wetewetehia, kei te mau tonu a Ganymede i nga kaiputaiao me nga kaititiro whetu. Ahakoa kua piki ake te maaramatanga o nga tirohanga JWST tata nei, he maha nga patai kare ano kia whakautua—he whakamaumaharatanga mau tonu ko te torotoro putaiao he mahi haere tonu, he maha nga wa karekau he whakautu ngawari, tino tika.

