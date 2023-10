Te Tirotiro a Ganymede: Te Whakakitenga i nga Mea ngaro o te Marama o Hupita

Ko Ganymede, te marama nui rawa atu i roto i to tatou punaha solar, kua roa e mau ana i nga kaiputaiao me ona ahuatanga o te aorangi. Na tona hanganga rereke o roto, te koroka silicon, te kirikiri hukapapa me te moana huna i raro i te mata, ko Ganymede he tino tinana tiretiera tino ataahua. I tata nei, i whakamahia e te roopu kairangahau mai i te US, i Uropi, me Hapani te kaha James Webb Space Telescope (JWST) ki te ruku hohonu ki te mata o Ganymede me te iriti i etahi o ana mea ngaro.

Ko nga kitenga a te kapa, i whakaputaina i roto i te hautaka Astronomy and Astrophysics, he whakamarama i nga momo whenua rangatira kei te mata o Ganymede. I kitea e ratou kua wehea te mata o te marama ki nga rohe motuhake e rua: nga whenua kanapa, tio me nga awaawa, me nga rohe pouri. Ko enei momo whenua e rua ka whakakotahi, ko te whenua mama e whakawhiti ana i nga waahi pouri. Ahakoa he tawhito nga momo e rua, ko nga rohe pouri, he nui te kowhao me te tawhito, he iti ake te uhi o te mata ki nga rohe kanapa.

Ko tetahi ahuatanga whakahirahira o Ganymede ko te noho mai o te hauhā (CO2). I kitea e nga tirohanga a JWST kua mau te CO2 ki roto i nga momo kohuke me nga tai, me te 1% noa o te papatipu kei te noho hei tio CO2 parakore. Ma te maataki i te tohatoha o CO2 me te maarama ki tana taunekeneke me etahi atu ngota ngota ka nui te maarama ki te hitori o te whenua o Ganymede.

Ko tetahi atu kitenga nui e pa ana ki te wai tio i Ganymede. I tautuhia e te JWST nga rohe polar e kitea ana te hukapapa wai ki te mata o te marama. Ko enei rohe ka pa ki te iraruke kaha mai i a Jupiter, e arai atu ana ki te piki ano o te kohu wai ki runga i nga rawa kore-tio, ka hua mai he tio wai parakore.

I tua atu, i kitea e nga kairangahau he roopu whakauru ngaro i te 5.9 µm puta noa i te mata o Ganymede, ahakoa he rereke nga rereke o te rohe. Ahakoa ko te takenga mai o tenei roopu kaore ano kia whakatauhia, ka kii nga kairangahau ka taea e te waikawa sulfuric hydrates (H2SO4 + H2O) te whakamarama i tona aroaro.

Ko enei tirohanga hou e whakaatu ana i te ahua uaua o te hanganga mata o Ganymede. Heoi ano, he maha nga mea ngaro kei te noho tonu, penei i te rerekee o nga ahuatanga o te rangi i waenga i nga pou o te marama me ona tapa o mua me te taha o muri. Ko etahi atu rangahau e tika ana kia hurahia te takenga mai o enei rereketanga me te maarama ake ki te awe o nga mana kaha o Jupiter ki a Ganymede.

Ko te torotoro i a Ganymede kua whakatuwheratia he ao whai waahi, he tirohanga ahurei ki a tatou mo nga whenua kanorau me nga tukanga matawhenua o to tatou ao. I te mea kei te tipu haere tonu to tatou mohiotanga ki tenei marama whakahirahira, ka pera ano to tatou maioha ki nga mea whakamiharo o te ao ra.

FAQs

Q: Ka taea te kiia a Ganymede he aorangi?

A: He maha nga ahuatanga o Ganymede ki nga aorangi, penei i te rereke o te hanganga o roto, te papa autō, me te hanganga mata matatini. Heoi, karekau e huri tika i te ra, no reira ka kiia he marama o Hupita.

P: He aha ta te JWST i whakaatu mo te mata o Ganymede?

A: I hurahia e nga tirohanga a JWST nga momo whenua tino nui i runga i te mata o Ganymede, he kanapa, he waahi hukapapa me nga rohe pouri, he tino puwha. I homai ano he tirohanga mo te tohatoha o te hauhaa waro me te noho o te hukapapa wai.

P: He aha te hiranga o te roopu whakauru hou i kitea i runga i a Ganymede?

A: Ko te takenga mai o te roopu whakauru i te 5.9 µm i runga i te mata o Ganymede kei te tirotiro tonu. Kua puta mai nga hydrates waikawa sulfuric hei kaitono mo te whakamarama i tenei ahuatanga.

P: He pehea te awe a Jupiter i te mata o Ganymede?

A: He nui te awenga o nga mana aahua o Hupita ki a Ganymede me ona mahinga whenua. Ka whai waahi ki te hanga i nga ahuatanga rerekee o te marama me te awe i te tohatoha o te hukapapa wai.

Q: He aha nga tumanakohanga mo te ako a Ganymede?

A: Ma te haere tonu o te torotoro haere me te ahu whakamua i roto i te hangarau tirotiro mokowhiti ka taea e nga kaiputaiao te hura i etahi atu korero mo te mata o Ganymede me te whakahohonu i to maatau mohiotanga ki tenei marama whakahirahira.