Ko James Webb Space Telescope: Te Whakakitenga i nga Mea Ngaro o nga Hungarangi Exoplanet

Ko nga Exoplanets kua noho hei korero mo te taone nui i enei wa, ina koa ka taapirihia e matou he taarua o te James Webb Space Telescope (JWST) ki te ranunga. Ko te mea whakamiharo ko te mea kua kitea e matou he maha o nga exoplanets - he 5,539, he nui ake te whakapumau ia ra! Ko wai i whakaaro i kitea te exoplanet tuatahi i te tau 1992, a inaianei kua mohio tatou neke atu i te rima mano me te hawhe mano nga aorangi e huri haere ana i etahi atu punaha whetu?

I tata nei, ka titiro atu te roopu o nga kaitirotiro arorangi ki tetahi exoplanet whakahirahira e kiia nei ko WASP-107b e whakamahi ana i te JWST kaha. Ko tenei exoplanet hau, he rite te papatipu ki a Neptune engari he rite te diameter ki a Jupiter, kei roto i te kahui whetu o Virgo, tata ki te 200 tau marama te tawhiti atu i a tatou. Ko te mea e wehe ke ana ko te onge - he hau karekau he rereke ki era i roto i to tatou punaha solar.

He mihi ki te Mid-Infrared Instrument (MIRI) i runga i te JWST, i kaha te kapa ki te ruku hohonu ki nga mea ngaro o te hau o WASP-107b. Ko te hau angiangi angiangi o tenei exoplanet ka taea e nga whakaahua mai i tana whetu rangatira kia kuhu atu, ka whakaatu i nga korero whakahirahira. I hurahia e nga kairangahau nga taunakitanga o te kohu wai, te whanariki whanariki, tae atu ki nga kapua i titoa mai i nga matūriki silicate iti - nga waahanga matua o te onepu. He mea whakamiharo ki te kite ko enei kapua kei runga i te WASP-107b ka haere tonu i te huringa o te ua, te whakaetonga, me te whakarereketanga na te nui o te mahana o te 500 nga nekehanga.

He mea miharo, he mea whakamiharo hoki te kitenga o te kapa – te kore o te mewaro i roto i te hau o te aorangi. E ai ki tenei kitenga he mahana ake te ahua o te hau i to te timatanga. Ko nga rangahau i whakahaeretia i runga i te WASP-107b kei te wetewete i te ahua uaua o nga hau exoplanet me te whakamarama i nga tauwhitinga matū uaua ka puta ki nga ao ke.

Ko te James Webb Space Telescope, e honoa ana me te taputapu MIRI whakamiharo, kei te huri i to maatau mohiotanga ki nga exoplanets me te kukuwhatanga aorangi. Ki te kore enei hangarau hou, ka noho tatou i roto i te pouri e pa ana ki nga rereketanga whakamiharo me nga uaua kei roto i nga hau o nga ao tawhiti.

FAQ:

Q: He aha nga exoplanets?

A: Ko nga Exoplanets he aorangi ka huri i nga whetu i tua atu i to tatou Ra.

P: E hia nga exoplanets kua kitea?

A: Neke atu i te 5,539 exoplanets kua kitea i tenei wa.

Q: He aha te James Webb Space Telescope?

A: Ko te James Webb Space Telescope (JWST) he kaitirotiro mokowhiti kaha i hangaia hei ako i te ao me te torotoro i nga exoplanets.

Q: He aha te MIRI?

A: Ko te Taonga Waenga-a-Kiwa (MIRI) tetahi o nga taonga puiao kei runga i te James Webb Space Telescope, he mea whakarite ki te mataki i te rama infrared e tukuna ana e nga mea o te rangi.