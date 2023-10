Tuhinga Hou: Te tirotiro i nga mea ngaro o nga Kilonova me nga mea onge i te Ao

He rangahau tata nei i whakaputaina i roto i te hautaka rongonui Nature kua hurahia nga kitenga o te whenua i mahia e James Webb Space Telescope (JWST) a NASA me nga karu-a-papa. Ko enei kitenga e whakamarama ana i te ahua o nga huānga taumaha kei roto i nga mea kua puta mai i te pakaru o te hihi gamma (GRB), ko GRB 230307A te ingoa. Ko tenei pakarutanga ka kiia ko te tuarua-maamaa rawa atu kua kitea, me tona kanapa nui atu i to nga GRB tuku iho ma te 1000 nga wa ohorere.

Ko te mea nui o tenei rangahau ko te kitenga o te huānga matū onge tellurium i roto i nga rawa i peia i te wa o te GRB. Ko te Tellurium, kua whakarōpūhia hei metalloid i runga i te ripanga wā, he onge ake i te konukawata i runga i te whenua. Ka kitea nga tono i roto i nga momo ahumahi whakarewa whakarewa penei i te semiconductors, te para hinu, me nga pūtau solar. Ko te mea whakamiharo, ko nga kaiputaiao ano e whakaaro ana kei te noho mai tetahi atu huānga, te iodine, i roto i te pahūtanga. Ko te iodine, he mea tino nui mo te oranga i runga i te whenua, kua kitea hei awhina i te mumura me te ahotea o te tangata.

Tata ki te 230307 hēkona te roa o te GRB 200A me te whakaatu i nga ahuatanga o te hanumi whetu neutron, e tohu ana i te takenga mai. Ko nga hanumi whetu Neutron te kawenga mo te hanga o nga kilonovas, e mohiotia ana ki te whakaputa huānga he taumaha ake i te rino. Heoi, he onge noa enei ahuatanga, he uaua ki te kitea. No reira, i whai waahi nui nga taputapu whakaata-IR me nga taputapu spectroscopy o JWST ki tenei kitenga nui.

Mo te anga whakamua, ka matapae nga kaitirotiro arorangi ki te maataki ake i nga kilonova na te kaha ake o te mahi tahi i waenga i nga kaitirotiro whenua me nga waahi-a-waa. Ko te kitenga o te puna whetu neutron a GRB 230307A, tata ki te 120,000 marama-marama te tawhiti, kei waho o to tatou Milky Way Galaxy, he tino mohio ki nga tawhiti nui kei roto i enei huihuinga ao.

Na ona kaha whakamiharo, ko te tumanako kia nui ake nga kitenga whakamiharo a JWST a meake nei. Ko Takuta Ben Gompertz, he ahorangi kaiawhina i te Whare Wananga o Birmingham me tetahi kaituhi o te rangahau, i whakapuaki i te harikoa mo te kaha o Webb ki te hura i nga mea taumaha ake.

I te mea kei te torotoro haere tonu nga kaitoro arorangi ki nga mea ngaro o nga GRB, kironova, me nga mea onge, kei te heke mai he ahunga whakamua i roto i to maatau mohiotanga ki te ao. Na te wa anake e whakaatu he aha etahi atu whakakitenga e tatari ana ki a tatou. Kia ruku tonu tatou ki te ao putaiao me te titiro ki nga whetu i runga i te wehi ki nga mea whakamiharo e mau ana.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. He aha te pakaru o te hihi-gamma (GRB)?

Ko te pakaru o te hihi-gamma (GRB) he pahūtanga tino hihiko e tuku ana i te kurupae kaha o te hihi hihi. Ko enei pakaru etahi o nga huihuinga tino kaha kua kitea i te ao.

2. He aha te kilonova?

Ko te kilonova he ahuatanga i puta mai i te whakakotahitanga o nga whetu neutron e rua. Ka puta he pupuhi iraruke puta noa i nga momo roangaru, tae atu ki te marama ka kitea.

3. He aha te mea nui o nga mea onge?

Ko nga huānga onge e whakarato ana i nga tirohanga nui ki nga mahi ka puta i te ao. Ka taea e ratou te whakamohio mai ki a tatou mo te takenga mai o nga tinana o te rangi, te whanaketanga o nga tupuni, me te hanganga matū o nga punaha aorangi.

4. He pehea te awhina a JWST ki nga kitenga arorangi?

Ko James Webb Space Telescope (JWST) o NASA he taputapu hou o te ao i hangaia hei mataki i te ao i roto i te rama infrared. Ko ona kaha ake ka taea e nga kaitirotiro arorangi ki te mataki i nga ahuatanga o te ao tawhiti me nga korero koretake me te tino tika.