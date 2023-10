Te Ara ki te Aukati i te mate ngakau

By

Ko te mate ngakau (CVD) ka noho tonu hei whakatuma nui ki te hauora o te iwi i Ahitereiria, he maha nga mate me nga mate. Heoi ano, he kanapa o te tumanako e whiti ana i roto i nga tatauranga. Kua kitea e nga rangahau e tata ana ki te 50 ki te 80 paiheneti o nga mate ngakau me nga whiu ka taea te arai ma nga mahi kaha. I te wa e ruku ana nga kairangahau ki roto i te ao o te hauora matihiko, ina koa te whakamahi i te mohiotanga horihori (AI), ka puta nga huarahi hou hei aukati i te CVD.

Ma te whakamahi i te mana o te hauora matihiko, e aro ana a maatau rangahau ki te whakawhanake i nga otinga auaha hei whakatika i te CVD. Ma te whakamahi i te AI me etahi atu taputapu matihiko, e whai ana matou ki te whakarereke i nga whanonga, te aro turuki i nga ahuatanga morearea, me te whakamana i nga taangata ki te whakahaere i o raatau hauora ngakau. Ko enei kaupapa hauora matihiko kei tua atu i nga wawaotanga tuku iho, e whakarato ana i nga tohutohu whaiaro, nga whakamaumahara, me te tautoko ki nga tangata takitahi i roto i a raatau haerenga ki te hauora pai ake.

Ko nga whakamatautau i whakahaerehia i tenei wa kua whakaatu nga hua pai, me te pai ake o nga hua hauora cardiovascular i kitea i waenga i nga kaiuru. Ko te kaha o enei otinga ki te whai paanga nui ki te hauora taupori e kore e warewarehia. Heoi ano, he mahi tonu hei whakarite kia whanui te uru.

Ko tetahi o nga wero e pa ana ki a matou ko te whakarereke i te punaha hauora ake, kia uru atu ai, kia urutau ki nga otinga hauora mamati. Ahakoa e kitea ana te whai huatanga o enei kaupapa, me whakatere tatou i nga anga ture, tauira utu, me nga hanganga hauora kia nui ake nga tangata ka whai hua mai i a raatau.

FAQ:

P: He aha te mate mate ngakau (CVD)?

A: Ko te mate ngakau e pa ana ki tetahi momo mate e pa ana ki te ngakau me nga oko toto, tae atu ki nga ahuatanga penei i te whakaeke ngakau me te whiu.

P: Me pehea e taea ai e nga kaupapa hauora mamati te aukati i te CVD?

A: Ko nga kaupapa hauora mamati e whakamahi ana i nga hangarau penei i te mohio horihori ki te whakarereke i nga whanonga, te aro turuki i nga ahuatanga morearea, me te whakarato i te tautoko whaiaro, i te mutunga ka whakamanahia te tangata ki te aukati i te mate ngakau.

P: He aha etahi wero ki te whakatinana i enei otinga?

A: Ko nga whakarereketanga i roto i te punaha hauora, tae atu ki nga anga ture me nga tauira utu, he mea tika kia pai ake te uru atu ki nga otinga hauora mamati hei aukati i te mate ngakau.

Rauemi:

