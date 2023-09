Ka mau a Juno o NASA i te ahua o Jupiter me te Volcanic Moon Io

Ko te waka mokowhiti a Juno a NASA, kua neke atu i te whitu tau e huri haere ana i a Jupiter, i mau i te ahua o te hau nui i te taha o tona marama puia, a Io. I tangohia te ahua i te wa e rere tata ana a Juno ki a Jupiter i te 53 o Hurae.

Ko te ahua, i tukatukahia e te kaiputaiao tangata whenua a Alain Mirón Velázquez ma te whakamahi i nga raraunga mata a JunoCam, e whakaatu ana i te rereke, te tae me te koi o nga tinana tiretiera e rua. Tata ki te 51,770 kiromita te tawhiti o Juno mai i a Io me te 395,000 kiromita ki runga ake i nga tihi kapua o Jupiter i te wa i tangohia ai te ahua. He tohu tenei mo te tutaki tata ki waenga i a Juno me Io i tenei wa, me nga rererangi tata kua whakaritea mo te mutunga o tenei tau me te tau 2024.

Ko Io, ko te mea o roto rawa o nga marama nui a Jupiter, ka wheako i nga mana toimaha nui mai i a Jupiter me ona tuahine marama a Europa me Ganymede. Ko tenei kume aapapa e arai ana ki te totoro me te kopiri tonu o te marama, e whai hua ana ki te kaha o te puia. E kiia ana ko Io te tinana tino puia i roto i te punaha solar katoa, e manaaki ana i nga rau puia me nga roto o te rangitoto silicate rewa i runga i te mata.

Hei nga rerenga tata o Io, ka whakamahia e nga kaiputaiao mai i te Southwest Research Institute (SwRI) te Hubble me James Webb telescopes ki te mataki i te marama Jovian mai i tawhiti. Ko enei tirohanga ka whai whakaaro nui ki nga mahi puia a Io me te awhina i te hohonutanga o to maatau mohiotanga ki tenei tinana tiretiera whakahihiri.

Puna: NASA

Nga wehewehe:

– Juno waka ātea: Ko te waka ātea i whakarewahia e NASA i te tau 2011 me te kaupapa ki te ako i te titonga a Jupiter, te papa gravity, te papa autō, me te polar magnetosphere.

– Io: Ko tetahi o nga marama nui rawa atu o Jupiter e mohiotia ana mo te kaha o te puia me ona ahuatanga motuhake.

– Hupita: Ko te aorangi nui rawa atu i roto i to tatou punaha solar, e mohiotia ana mo ana tupuhi karakara, tae atu ki tana Wahi Whero Nui.

– Kaiputaiao Tangata: He tangata ka uru ki te rangahau putaiao me te tātari raraunga, he maha nga wa e whakamahi ana i nga raraunga e waatea ana ki te iwi whanui, ka uru atu ranei ki nga kaupapa rangahau hei kaiputaiao kore ngaio.