Ko nga Aorangi Pērā i a Hupita ka noho noa i te taha o nga whetu rite te ra

E ai ki tetahi rangahau tata nei, he rite tonu te ahua o nga aorangi rite ki a Jupiter i roto i te waahi o te ao e tata ana ki to tatou punaha solar, otira ki nga whetu e rite ana ki to tatou ra. Mena ka whakapumautia tenei whakapae, ka tohu ko te hoahoanga o to tatou punaha solar ehara i te onge penei i te whakapono o mua.

I mua, e rua nga ariā matua mo te taiao i hanga ai to tatou punaha solar. I kii tetahi ariā ko te pahūtanga o te supernova tata i hua mai he taiao metara, i whai konganuku taumaha ki to tatou punaha solar. Ko tetahi atu ariā e kii ana i puta mai to tatou ra i te kapua ngota ngota hau me te puehu i roto i te taiao iti-kiato.

Heoi, ko te kitenga o nga tangata roroa hau e rite ana ki a Jupiter i roto i etahi atu whetu rite te ra ki te ao tata kei te tautoko hou mo te ariā o muri. Ko Raffaele Gratton, te kaituhi matua o te rangahau, e whakamarama ana ka nui ake nga rangahau a muri ake nei ka whakamarama ake i te takenga mai o to tatou punaha solar.

Kia tae ki enei whakatau, i tātarihia e Gratton me ona hoa nga raraunga mai i te β Pic Moving Group (BPMG), he huinga whetu tata. Tata ki te 30 o enei whetu, he 0.8 nga wa te nui ake i te ra, ka noho pea ki nga aorangi rite ki a Jupiter i roto i nga orbito pumau. He mea whakamiharo tenei kitenga i te mea he 20 miriona tau noa enei whetu, he iti ake i to tatou ra.

He uaua ki te ako i enei aorangi na te mea ka amiooo ratou i o ratou whetu i tawhiti, ka pau nga tekau tau ki te whakaoti i te orbit kotahi. Hei kite i enei aorangi, me kohi raraunga mo nga tekau tau ki te mataki i te whakawhiti, ka puta i te wa e whiti ai te aorangi ki mua i tana whetu.

Ahakoa he uaua tonu ki te kite i etahi momo aorangi kei waho o to tatou punaha solar, ko te rangahau e whakanui ana i te ahunga whakamua i roto i te tautuhi i nga aorangi-rite ki a Jupiter. Ko te rangahau, i whakaputaina i roto i te hautaka Nature Communications, he whakamarama hou mo te hanganga o nga punaha aorangi huri noa i nga whetu rite te ra.

