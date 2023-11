Ka Kitea e NASA te Kanohi Hurihuri i runga i a Jupiter: He Tirohanga Hohonu ki Pareidolia

Na te rere o te waka aao a Juno o NASA i hurahia he kanohi tino whakamataku ki a Jupiter, i te wa tika mo te Halloween. I hopukina mai i te teitei tata ki te 4,800 maero me te ahopae huri noa i te 69 nga nekehanga ki te raki, ka whakaatu te ahua nei i nga kapua hurihuri me nga tupuhi karekau i runga i te hau hau, e hanga ana i te kanohi mokemoke. Ahakoa te ahua o te whakaahua he ahua ohorere mo te Halloween, he tirohanga whakamihiharo ki tetahi ahuatanga hinengaro e kiia nei ko pareidolia.

Ko te pareidolia e pa ana ki te kaha o te roro o te tangata ki te kite i nga tauira me nga ahua e mohio ana, penei i nga kanohi, i roto i nga mea whakaongaonga matapōkere, waitara ranei. I whakamaramatia e nga rangatira o NASA ko nga kapua hurihuri i runga i a Jupiter, he maha nga kitenga na te ahua kino o te rangi o te ao, ka tuku ki a pareidolia. Ka taea e nga kaitirotiro te whakamaori i enei tauira he kanohi me etahi atu mea e mohiotia ana, ahakoa te ahua ohorere.

He maha nga ahuatanga o te pareidolia i kitea e te hapori putaiao i runga i etahi atu tinana tiretiera i mua. I te marama o Hanuere, ka kitea e nga kaitirotiro arorangi NASA tetahi hanganga motuhake i Mars he rite ki te kanohi o te pea, ka taapiri atu ki te rarangi o nga mahi pareidolia whakahihiri. I tua atu, i te marama o Mei o te tau o mua, i hopukina e te Curiosity Mars rover tetahi ahua o te hanganga toka i runga i te Papa Whero e tino rite ana ki te "kuwaha manene." E ai ki nga kaiputaiao enei ahuatanga na te pakaru o te ahotea me nga mahi ruihi.

Ma te ako i te ahua o nga kapua hurihuri a Jupiter, e tumanako ana nga kaiputaiao kia pai ake te maarama ki nga mahi e akiaki ana i te hihiko o te aorangi. Ko te iti o te koki o te ra i te whakaahua tata nei e whakanui ana i nga ahuatanga o te rohe, e whakaatu ana i nga whakaaro nui ki nga tauira huarere a Jupiter.

I a tatou e miharo ana ki te kanohi whakamataku i mau i runga i a Jupiter, ka waiho hei whakamaharatanga mo nga mea whakamiharo me nga mea ngaro kei roto i to tatou ao whanui. Ahakoa kei runga i nga tinana tiretiera e hia miriona kiromita te tawhiti, i nga hanganga ohorere ranei i konei i runga i te whenua, ka tukuna e te pareidolia he tirohanga whakaihiihi e taea ai e tatou te tirotiro i nga mahi o roto o o tatou ake hinengaro me to tatou hononga ki te ao.

Nga Ui Auau (FAQ)

He aha te pareidolia?

Ko te pareidolia he ahuatanga hinengaro e whakamaori ai te roro o te tangata i nga tauira matapōkere, waitara ranei he ahua mohio, he taonga ranei, penei i te kanohi.

He aha nga kapua awhiowhio i runga i a Jupiter ka tuku ki a pareidolia?

Ko nga kapua hurihuri i runga i a Jupiter, i ahu mai i te ao rangirua o te ao, ka hanga tauira ka rite ki nga kanohi me etahi atu mea e mohiotia ana. Ko te mea tenei na te hiahia o to tatou roro ki te rapu ahua mohio i roto i nga whakaoho rangirua.

He tauira ano ano te pareidolia i te waahi?

Ae, he maha nga ahuatanga o te pareidolia i te waahi. Ko tetahi tauira rongonui ko te kitenga o te kanohi rite pea ki Mars e nga kaitirotiro whetu NASA. Ko nga ahuatanga o te pareidolia e whakarato ana i nga tirohanga whakamiharo ki o tatou tirohanga ki te ao me nga tinana tiretiera.

He aha nga mea ka taea e nga kaiputaiao te ako mai i te ako i te ahua o nga kapua hurihuri a Jupiter?

Ma te ako i nga ahuatanga uaua i roto i nga kapua hurihuri a Jupiter ka taea e nga kaiputaiao te mohio pai ake ki nga mahi e akiaki ana i te hihiko o te aorangi. He tino mohio ki nga ahuatanga o te huarere a Jupiter me nga taunekeneke uaua i roto i tona hau.