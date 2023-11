Te Whakangao Mo Nga Taamua: Kei te Whakaritea te Waka Mokowhiti a ESA mo te Mihana Jupiter

Ko te waka mokowā Juice a ESA i oti i a ia he mahi whakahirahira ki te whakahāngai i a ia ano mo te awhina kaha o te Ao-Marama i te tau 2024, hei waahanga o tana haerenga mo te waru tau ki te ako i a Jupiter. Ko tenei mahi, he 43 meneti te roa me te tata ki te 10% o te rahui wahie o te waka mokowhiti, e tohu ana i te taahiraa tuatahi i roto i te huarahi whai waahi ka uru atu etahi atu rererangi rererangi i mua i te taenga mai ki te punaha Jupiter i te tau 2031.

Kaore i rite ki nga misioni tuku iho ki nga roroa hau o tawhiti penei i a Jupiter, he nui te wahie hei hinga i te kume a te Ra, ka whakamahi a Juice i nga mahi awhi-a-gravity kia kaha ai te kaha. Ma te piu i roto i nga papaapapa o nga momo aorangi, ka taea e Juice te whakanui ake i tona kaha me te kore e whakawhirinaki noa ki te penapena wahie.

Ko tetahi o nga waahanga tino whakahihiri o te kaupapa a Juice e haere ake nei ko te Earth-Moon double gravity assist in 2024. Heoi, kia angitu tenei mahi, he mea nui te wa tika, te tere me te ahunga. Ko te mahi i mahia e te miihini matua a Juice, he nui te wahie i pau, i whai ki te whakarite i te waka mokowhiti mo tenei tukinga nui.

Ma te whakangao i tetahi waahanga nui o tana rahui wahie inaianei, ko te whai a Juice ki te whakaiti i te hiahia mo te whakamahi miihini matua kia tae ra ano ki a Jupiter i te tau 2031. Ka taea te whakarereke i nga huarahi iti ma te whakamahi i nga pupuhi iti o te waka mokowhiti i te haerenga. Ma tenei huarahi penapena wahie ka taea e Juice te kawe i nga momo taonga puiao, me te whakanui ake i ona kaha ki te ako i nga marama o Jupiter me te whakarato raraunga puiao nui.

I a ia e tatari ana ki te hui a Jupiter, ka whakahaere a Juice i nga tirohanga putaiao i a ia e tata ana ki tana haerenga. Ka rere te waka mokowhiti ki Ganymede, tetahi o nga marama o Jupiter, he haora noa i mua i te urunga ki te orbit o Jupiter. Hei whakatikatika i tona kaha orbital, ka whakamahi ano a Juice i etahi atu rerenga awhina-gravity a Ganymede kotahi i roto i te punaha Jovian.

He pai te ahua o te wa kei te heke mai mo te waka mokowhiti Juice a ESA, i te mea ka timata tana mahi ki te whakatuwhera i nga mea ngaro a Jupiter me ona marama. Ma te tupato ki te whakamahere me te whakamahi wahie rautaki, kua rite a Juice ki te whakaputa i nga kitenga putaiao hou i te wa e noho roa ana ia ki te punaha Jupiter.

FAQ

1. He pehea te mahi a te mahi a-gravity-assist?

Ko te mahi awhi-a-gravity ko te whakamahi i te kume tohe o te aorangi kia tere me te kaha. Ma te ata whakarite i te wa e rere ana me te whakatikatika i te huarahi, ka taea e nga waka mokowhiti te whakamahi i tenei whakakaha kaha ki te penapena wahie me te whakatutuki i nga orbit e hiahiatia ana.

2. He aha te take i roa ai kia tae te wai ki Hupita?

Ko te haerenga ki Hupita ehara i te mea ko te tawhiti anake i waenganui i a Papa me Hupita engari i runga ano i te wikitoria i te kume a te Ra. Ko nga mahi kaha-awhina ka awhina i nga waka mokowhiti penei i te Juice ki te whakaemi i te kaha e tika ana ki te whakatere i nga tawhiti nui o te punaha Solar.

3. Me pehea te ako a Juice i nga marama a Jupiter?

Kia tae mai a Juice ki roto i te punaha Jupiter, ka whakahaerehia e ia nga tirohanga tata o te aorangi hau nui me ona marama nui e toru e mau ana i te moana: Ganymede, Callisto, me Europa. Ma te ako i te ahua me te noho pai o enei marama, ka tumanako nga kaiputaiao ki te whai matauranga ki te hanganga me te whanaketanga o nga punaha aorangi.

4. He aha te hiranga o te awhina kaha o te ao-Marama?

Ko te awhina a-papa o te Ao-Marama ka taea e Juice te whakanui ake i te tere me te tirohanga ara, te whakatakoto i te waka mokowhiti ki te huarahi tika mo tana tutakitanga ki a Jupiter. Ko tenei mahi ka whakanui ake i te pai o te whakamahi wahie o te waka mokowhiti me te whakarite mo nga rererangi o te ao.