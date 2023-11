Nga Horizons Hou mo te Wai: Te Tirotiro i nga Mea ngaro o nga Marama a Jupiter

Ko te waka mokowhiti Juice a ESA ina tata nei i whai mahi nui hei waahanga o tana haerenga mo te waru tau ki te punaha Jupiter. Ma te whakamahi i tana miihini matua, ka whakatikahia e te waka mokowhiti tona amionga huri noa i te ra kia noho ai ia mo te awhina toi rua o te Ao-marama i te raumati a muri ake nei, he mahi tuatahi o tona ahua. Tata ki te 10% o te rahui wahie o te waka mokowhiti i pau i tenei mahi me te tohu i te waahanga tuatahi o te mahi e rua-waahanga, koinei pea te wa whakamutunga ka whakamahia te miihini matua a Juice tae noa ki tona taenga mai ki te punaha Jupiter i te tau 2031.

Ko te wai, he poto mo Jupiter Icy Moons Explorer, i whakarewahia e ESA mai i te tauranga mokowhiti i French Guiana i te Paenga-whāwhā 2023. Ko te kaupapa a te waka mokowhiti ko te whakahaere i nga tirohanga taipitopito o Jupiter me ona marama nui e toru: Ganymede, Callisto, me Europa. Heoi, kare a Juice e timata ki te tirotiro mo te punaha Jupiter tae noa ki te tau 2031, ka tae mai. Ko te haerenga roa ki Hupita ehara i te mea ko te tawhiti noa i waenganui i te whenua me te Rapa hau, engari na te hiahia hoki ki te wikitoria i te kume a te ra.

Ko nga misioni ki nga aorangi tawhiti, penei i te Juice, ka mahi i nga mahi awhina-a-gravity ki te penapena wahie. Ko enei mahi ko te piu i roto i nga papaaapapa o nga momo aorangi kia whiwhi kaha. Ko te whakatairanga tuatahi o te wai ka puta mai i te rere o te marama i te marama o Akuhata 2024, whai muri i te rere o te whenua. Hei whakanui ake i enei awhina kaha, me tae te wai ki te punaha-a-nuku me te wa tika, te tere me te ahunga. Ko te mahi o mua tata nei, i pau te 363 kirokaramu o te wahie, he mea tino nui mo te whakahāngai i te huarahi a Juice mo nga waka rererangi e haere ake nei.

Ko te otinga angitu o nga wahanga e rua o tenei mahi kare pea e hiahiatia ano te miihini matua o Juice kia uru atu ra ano ki te amiooo huri noa i a Jupiter i te tau 2031. Mo nga whakarereketanga huarahi iti i tenei wa, ka whakawhirinaki a Juice ki ana pana iti. I a ia e haere ana ki Jupiter, ka whakakiia te waka mokowhiti ki nga taonga puiao, na te mea kare e hiahia ki te whakamahi ano i tana miihini matua, me te whakaiti i nga whakaritenga hinu katoa.

Ko te tirotiro a Juice mo te punaha Jupiter he kupu whakaari nui mo te wetewete i nga mea ngaro o enei tinana tiretiera. Na roto i te whakamahi i nga mahi awhi-a-te-a-papa me te weranga miihini rautaki, kei te para a ESA's Juice waka mokowhiti te huarahi mo nga kitenga whenua i nga tau kei te heke mai.

FAQ:

P: Kia pehea te roa ka tae atu a Juice ki a Jupiter?

A: Ko te tikanga ka tae mai te wai ki roto i te punaha Jupiter i te tau 2031, tata ki te waru tau i muri i tana whakarewatanga.

P: He aha te take e hiahia ai a Juice ki te awhina kaha?

A: Ma nga mahi a te Gravity ka awhina i nga waka mokowhiti ki te penapena wahie ma te whakamahi i te kume aapapa o nga aorangi kia tere ai te tere me te whakatika i o raatau huarahi.

P: He aha te rangahau a Juice i tana misioni i Jupiter?

A: Ka aro nui te wai ki te tirotiro i a Jupiter me ona marama nui e toru: Ganymede, Callisto, me Europa, me te aro nui ki te ako i o raatau ahuatanga me te noho pai.

P: He aha te kaupapa o te mahi i mahia e Juice?

A: I tika te mahi ki te whakahāngai i te huarahi a Juice mo te awhina toirua o te Ao-marama i te raumati a muri ake nei, ka nui ake te whakanui i te tere o te waka mokowhiti.

P: Me pehea te whakahaere a Juice i nga whakarereketanga huarahi i tana haerenga ki Jupiter?

A: Ko te wai ka tino whakawhirinaki ki ana kaitahuri iti mo te whakatikatika i nga huarahi iti tae noa ki te taenga mai ki Jupiter i te tau 2031, i muri i te whakaotinga o te mura o te miihini whakamutunga i te wa e tata ana ki te whenua i Mei 2024.