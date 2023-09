Ko te Kaiwhakaahua Astronomy o te Tau Ka whakaatuhia e nga Kaihanga Nga Whakamiharo o te Ao

Ko nga toa o te whakataetae Astronomy Photographer of the Year, i whakahaerehia e te Royal Observatory Greenwich, kua panuitia. Ko te kowhiringa o nga whakaahua o tenei tau he tirohanga whakamiharo ki te whanui me te ataahua o to tatou ao. Mai i nga nebula hihiri ki nga tirohanga whakamiharo o nga tinana o te rangi, ka mau enei whakaahua i nga ahuatanga whakamataku o te waahi.

Ko tetahi o nga whakaahua whakamiharo i toa i te waahanga Young ko te Running Chicken Nebula, e mohiotia ana ko IC2944. E pupuhi ana nga tae me te kotingotingo o nga whetu, ka mau tenei whakaahua ki nga kaimakitaki me tana whakaaturanga hihiri.

Ko tetahi atu mea nui ko te Rosette Nebula (NGC 2337), he ahua tino whakanui i tangohia ma te karu i Changzhou City, Haina. Ko tenei nebula, tata ki te 5,000 tau marama te tawhiti, he 130 tau marama te whanui.

Ko te Marama hoki e whai waahi ana ki te maha o nga whakaahua toa. Ko tetahi whakaahua tino whakanuia e mau ana i te whakawhiti a te Marama i te rangi o te po, e whakaatu ana i ona tae rereke mai i te whero waikura hohonu ki te kanapa ma-kowhai. Ko tetahi atu whakaahua e whakaatu ana i a Mars e tiro atu ana i muri o te Marama, e hanga ana i te rereketanga nui i waenga i te aorangi whero me te amiorangi o te Ao.

Ko te Pleiades, e mohiotia ana ko te Seven Sisters, e whiti ana i roto i te whakaahua tuarua. Ko tenei huinga rongonui o nga whetu kanapa, kikorangi kei roto i te kahui whetu o Taurus ka kitea ma te kanohi tahanga mai i te whenua.

Karekau te whakataetae e aro noa ki nga taonga tiretiera. Kei roto hoki nga waahanga penei i a Skyscapes me People & Space. Ko tetahi ahua toa i roto i te waahanga Skyscapes ka hopu i nga sprite nunui e toro atu ana ki nga maunga o Himalayan kua taupokina e te hukarere. Ko nga Sprites he rerenga hiko whakamiharo ka puta ki runga ake i nga kapua whatitiri.

Ko nga toa o te wahanga Planets, Comets & Asteroids e whakaatu ana i nga tirohanga whakamiharo o Venus me Jupiter. Ko te ahua toa i roto i te waahanga Our Sun e whakaatu ana i te mura o te ra i runga i te mata o te Ra, ko te ahua tuarua e whakaatu ana i te Ra kua huri ki runga i nga taunga polar, ka hanga he ahua mura ahi.

I roto i te waahanga Our Moon, ko te ahua toa ka hopu i te Marama whakamutunga o te tau 2022, me tona korona marama na te rereketanga o te marama o te marama ki te hau o te Ao. Ko te ahua tuarua e whakaatu ana i te Plato Crater, he ahua rongonui kei te mata o te Marama.

Ko enei whakaahua toa e whakaatu ana i te hiranga me te hiranga o to tatou ao. Ka whakamaumahara ki a tatou mo te whanuitanga e karapoti ana i a tatou me te whakahihiri i te miharo me te miharo ki nga mea ngaro o te waahi.

Rauemi:

– Royal Observatory Greenwich