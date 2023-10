Ko nga Matapaki Moko Moko Hou e whakamarama ana mo te Kuwhatanga Waitohu a NASA

Kua whakaritea te NASA ki te whakahaere i tetahi korerorero mo te hoahoa me te hiranga ahurea o tana momo tohu noke. I waihangahia e Richard Danne, i whakauruhia te momo tohu noke i te tekau tau atu i 1970, hei whakakapi i te waitohu taketake o te umanga, e kiia nei ko te mītipōro, i mua i te whakatā. Ko te huihuinga, ka tu ki te tari matua o NASA i Washington, ka whakaatu a Danne i te taha o David Rager, te kaiwhakahaere toi auaha i NASA, me etahi atu kaitoi rongonui ko Bert Ulrich, Michael Beirut, Shelly Tan, me Julia Heiser.

Ko te momo tohu noke, he momo momo momo ahurei whero ngawari o te kupu "NASA," kua ora ake nei mo te iti o te whakamahinga, e whakaohooho ana i te hiahia me te hiahia ki waenga i te hunga kaingākau mokowhiti me te hunga hoahoa hoahoa. Ko te whainga o te matapakinga e haere ake nei ki te ruku ki roto i nga whiringa hoahoa kei muri i te momo tohu me te tirotiro i tana paanga ahurea i roto i nga tau tekau.

Ka paohohia te huihuinga i runga i te Whakaata NASA, te tono NASA, YouTube, me te paetukutuku a te tari, kia whai waahi nga tangata katoa e hiahia ana. Ka whai waahi nga kaimahi pāpāho ki te haere a-tinana ki te huihuinga ma te RSVPing ki te rūma korero a te Tari Matua o NASA. Ko nga uiuinga me nga tohunga o NASA me Richard Danne ka taea te whakarite i runga i te waahi me te tawhiti.

Ko te momo tohu noke kua noho hei tohu rongonui e pa ana ki nga taonga tuku iho a NASA me nga takoha ki te torotoro mokowhiti. Ko tana hoahoa ma, hou e whakaatu ana i te huringa nui i roto i te huarahi tohu tohu a te umanga i nga tau 70s, ka mau tonu ki te hunga whakarongo ki tenei ra. Ko tenei matapaki he huarahi motuhake ki te whai matauranga ki te mahi auaha i muri i te timatanga o te momo waitohu, tona horopaki o mua, me tona whai take tonu ki te ao o te tuakiri ataata.

FAQ:

Q: He aha te momo tohu noke?

A: Ko te momo tohu noke he momo momo momo whero o te kupu “NASA” i whakakapi i te waitohu mana o te tari i nga tau 1970.

P: Na wai i hanga te momo tohu noke?

A: Na Richard Danne te momo tohu noke i hanga.

P: Hei awhea, kei hea hoki te korerorero?

A: Ka tu te korerorero ki te tari matua o NASA i Washington. Ka tu te kaupapa hei te Mane, Whiringa-a-rangi 6, i te 11:30 am EST.

P: Me pehea taku maataki i te huihuinga?

A: Ka rere ora te huihuinga i runga i te Whakaata NASA, te taupānga NASA, YouTube, me te paetukutuku a te tari.

Q: Ka taea e nga kaimahi pāpāho te haere ki te huihuinga?

A: Ka taea e nga kaimahi pāpāho te haere ki te huihuinga ma te RSVPing ki te rūma korero a NASA Headquarters. Ko nga uiuinga me nga tohunga o NASA me Richard Danne ka taea te whakarite.

P: He aha te hiranga o te momo tohu noke?

A: Ko te momo tohu noke e tohu ana i te huringa nui i roto i te waitohu a NASA, a kua waiho hei tohu rongonui e hono ana ki nga taonga tuku iho a te umanga i roto i te torotoro mokowhiti.