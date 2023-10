Ka hurahia e te Telescope James Webb nga Rererere Whakamiharo i runga i a Jupiter

By

Kua miharo ano te James Webb Telescope i nga kaiputaiao me tana kitenga hou - nga whakaahua whakamiharo o Jupiter, e whakaatu ana i nga rerenga rererangi tere e rere ana puta noa i te equator o te Rapa hau. Ko te karaka i roto i nga tere e neke atu ana i te 320 mph (515 kph) me te tawhiti neke atu i te 3,000 maero (4,800 kiromita), ka tukuna e enei awa rererangi he tirohanga nui ki nga mahi hihiri e puta ana i runga i a Jupiter.

Ko Ricardo Hueso te kaituhi matua o te rangahau nei i tino miharo ki te tere whakahihiko o enei awa rererangi. Ko nga tau o te tirotiro i nga kapua me nga hau a Jupiter kaore ano kia rite nga kairangahau mo te tauine me te kaha o enei kitenga. He tino kaha enei hau, mena ka puta ki runga i te whenua, ka tere te whakangaro i nga taone katoa.

I taia i roto i te hautaka rongonui Nature Astronomy, ko enei kitenga tata nei e tohu ana ko nga rerenga rererangi i runga i a Jupiter ka taupatupatu i te kaha o nga awhiowhio o te waahanga 5 i runga i to maatau ao. Ma tenei ka tino mohio ki te ahua ohooho o te hau o Jupiter.

E matapae ana nga kairangahau ko nga whakaahua maamaa-karaihe i hopukina e te James Webb Telescope ka hohonu ake to maatau mohio ki te hanga kapua me nga tauira huarere i runga i a Jupiter. Ma te wetewete i nga raraunga mai i nga tohu waahi motuhake me nga korero e pa ana ki te waa e pa ana ki nga tirohanga, ka taea e nga kaiputaiao te mohio ki te tere o te hanga o enei kapua tupuhi.

E mohiotia ana a Jupiter mo te tini o nga kapua, te kohu, me nga tauira hau kaha. E matapae ana nga kaiputaiao he nui nga huringa o enei hau tere i roto i nga tau e rua ki te wha e whai ake nei, ka taapiri atu ki nga uauatanga o te hau o te hau hau.

I roto i te katoa, ko nga kitenga hou i mahia e te James Webb Telescope e whakamarama ana i nga hihiko me nga kaha e takaro ana i roto i te hau o Jupiter. Ma tenei matauranga hou e tata atu ai tatou ki te wetewete i nga mea ngaro o tenei riima hau kaha.

