Te Hiranga o te Whakahaere Pihikete Manakohanga

I a koe e tirotiro ana i nga paetukutuku, he maha nga wa ka tutaki koe ki te pahū-ake e tono ana i to whakaaetanga ki te whakaae pihikete. Engari he aha nga pihikete me te aha he mea nui ki te whakahaere i o hiahia?

Tuatahi, ko nga pihikete he konae tuhinga iti ka penapena ki runga i to taputapu ina toro koe ki tetahi paetukutuku. Kei roto i a raatau nga korero mo to whanonga tirotiro me o hiahia, e awhina ana i nga paetukutuku ki te whakarato wheako whaiaro. Heoi, he mea nui kia mohio koe ki te pehea e whakamahia ai o raraunga me te whai mana ki runga i to taatai.

Ma te whakahaere i o hiahia pihikete ka taea e koe te whakatau kohea nga momo pihikete e hiahia ana koe ki te whakaae. Ko te tikanga ka taea e koe te kowhiri ki te aukati i etahi pihikete ka whai i to mahi ipurangi, ka whakaatu ranei i nga panui whaiaro. Ma te mohio me te whakahaere i o hiahia, ka taea e koe te tiaki i to waahi me te whakarite kia rite to wheako ipurangi ki o uara.

He mea nui ano kia mohio ko te whakaae ki nga pihikete katoa ka whakarei ake i te whakaterenga o te pae me te whakarato i te wheako pai ake. Hei tauira, ka maumahara pea ia ki o korero takiuru me o hiahia reo, kia pai ake ai te whakamahi i te paetukutuku.

Heoi, kei a koe te mana ki te whakarite i o tautuhinga pihikete me te whakakore i nga pihikete kore-tino. Ma te mahi pera, ka taea e koe te whakahaere i te nui o nga raraunga ka kohia e pa ana ki a koe me te whakaiti i te urunga tuatoru ki o korero.

I te mutunga, ma te whakahaere i nga manakohanga pihikete ka whakamana koe ki te tiaki i to tūmataitinga i runga ipurangi. Ka taea e koe te whakatau whakatau mo te whakamahinga o o raraunga me te whakarite kia rite to mahi ipurangi ki o hiahia me o uara.

