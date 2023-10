Ka kitea e te Telescope mokowhiti a James Webb nga takirua o nga aorangi te rahi o Hupita e rere ana ki te mokowhiti

Kua kitea e te James Webb Space Telescope (JWST) tetahi atu kitenga whakamiharo i te hohonutanga o te waahi. I tohuhia e nga Kairangirangi te karu ki te Orion Nebula ka kitea he takirua o nga aorangi nunui e wero ana i nga ture o te ahupūngao. Tata ki te 80 nga aorangi te rahi o Jupiter i kitea, e maanu noa ana i te mokowhiti me te kore e piri ki tetahi whetu. Ka tapaina ko "JuMBOs" (Jupiter Mass Binary Objects), te ahua nei kei te neke tahi enei tinana tiretiera.

E whakapae ana nga kaiputaiao ko enei aorangi i hanga tata ki nga whetu engari i muri mai ka mawhiti ki te waahi tuwhera. E tohu ana te ahupūngao hau e kore e taea e nga taonga te papatipu o Jupiter te hanga takitahi, a ahakoa ka taea te peia nga aorangi kotahi mai i nga punaha whetu, kei te noho tonu te patai me pehea te tuku takirua o nga aorangi i te wa kotahi. E whakaae ana a Mark McCaughrean, te Kaitohutohu putaiao matua o te Pokapi Mokowhiti a Europi, kei te ngaro te whakautu i nga kairangahau me te tono i nga whakaaro ariā ki te whakaoti i te mea ngaro.

Ko te Orion Nebula, e mohiotia ana ko M42, he whare tipu whetu e tata ana, he puna nui o nga mahi arorangi. Tei te pito o te “o‘e” a Orion, e roaa teie nebula anaana e rave rahi matahiti maramarama e no te Trapezium, te hoê pǔpǔ fetia e maha i ropu. Kei te Nebula te tini o nga whetu he rereke te rahi, mai i te 40 nga wa nui ake i te ra ki nga whetu iti iho i te 0.1 te rahi.

Na te kitenga o enei punaha hau nui i roto i te Orion Nebula i puta te hiahia o nga kaiputaiao. Ko Takuta Heidi Hammel, he kaiputaiao maha e mahi ana i te JWST, i whakaatu te hiranga pea o tenei kitenga. Ko nga tauira o naianei o te hanganga o te punaha aorangi karekau e matapae i te pananga o nga takirua takirua o nga aorangi. Heoi, ko te whakaaro a Takuta Hammel ka taea e nga rohe hanga whetu katoa te manaaki i enei Hupiripi-rua, Neptune-rua, tae noa ki nga Paparua-rua, a, kaore pea i tino kaha nga karu o mua ki te kitea.

Hei torotoro i tenei kitenga hou me te ruku ki nga mea whakamiharo o te katoa o Orion Nebula, ka tukuna e te European Space Agency tetahi taputapu tauwhitiwhiti e kiia nei ko ESASky.

