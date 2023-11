Te Tirotiro i te Whanautanga o nga Whetu: Nga Maramatanga Hou mai i te Waaru Mokowhiti a James Webb

Whakaarohia ka taea e koe te titiro ki nga wa o mua me te kite i te whanautanga o to tatou ake Ra, 4.6 piriona tau ki muri. He mihi ki te James Webb Space Telescope (JWST), he ahua whakamiharo kei a matou e whakaatu ana i tenei kaupapa whakamiharo. Ko te ahua ka mau i tetahi whetu ko HH212 te ingoa, kei roto i te kahui whetu o Orion, e whakaponohia ana he 50,000 noa iho ona tau - he rite te tau ki to tatou Ra i tona whanautanga.

Kaore i rite ki nga ahua o nga whetu, ko te kanapa o te whetū i roto i te HH212 kei te huna tonu mai i te tirohanga. Engari, ko ta matou e kite ana ko nga jet mawhero-whero whakahihiri e tukuna ana e te whetu ki nga huarahi rereke. He mea tino nui enei jet mo te hanganga o te whetu, hei awhina i a ia ki te whakahaere i te tukanga whanautanga. I te wa e kokopi ana, e huri ana hoki te hau i te pokapu o te whetu, ka tangohia e enei jet me nga rerenga i te taikaha te torohaki koki, e kore ai te whetu e rere wehe.

Ko te tae mawhero-whero o nga jet e tohu ana i te noho mai o te hauwai (H2), e rua nga ngota hauwai e hono tahi ana. Ko nga ngaru e rere ana i roto i nga rerenga e whakakaha ana i te hauwai ngota, e tiaho ana ki nga roangaru infrared. Ko te JWST's Near Infrared Camera (NIRCam) i hopu i tenei ahua whakamiharo te nuinga i te roangaru o te 2.12 microns.

Ma te ako i te whetu HH212 mo nga tau e toru kua pahure ake nei, kua taea e nga kaitirotiro whetu te whai i ona huringa i roto i te waa. Heoi, na te koi o te JWST me te ngawari o mua, ka taea e nga kaiputaiao te ruku hohonu ki roto i nga mahi uaua i muri i te hanganga whetu. Inaa, kua kitea e nga tirohanga a te JWST etahi atu hanganga hangarite, tae atu ki te noho mai o nga kopere i roto i nga waka rererangi.

He aha te mea tino whakamiharo o te JWST ehara i te mea ko tana kaha ki te hopu whakaahua me te tino tika engari ko te whanuitanga whanui. Ma tenei ka taea e nga kairangahau te tiki whakaahua tae tae noa ki nga taonga penei i te HH212, e whakaatu ana i nga mohiotanga ki nga tikanga o te hanga whetu. Ma te mataki i nga jet i nga roangaru rereke, ka maarama ake nga kaiputaiao ki nga mahi a-tinana kei roto.

Ko George Herbig raua ko Guillermo Haro, nga pionia i ako i nga taonga penei i te HH212 i nga tau 1940 me 50, kare e kore ka miharo ki nga kaha o te JWST. Na tana hangarau matatau me te whaanui o nga tae, kei te huri tenei karu atea hou i to maatau mohiotanga ki te hanga whetu me te whakatuwhera i nga rohe hou i roto i te waahi o te aorangi.

Nga Ui Auau (FAQ)

Q: He aha te James Webb Space Telescope (JWST)?

A: Ko te JWST he mahi tahi a NASA, te European Space Agency (ESA), me te Canadian Space Agency (CSA). He telescope mokowhiti i hangaia hei torotoro i te ao i roto i te hiranga infrared me te tirotiro i te hanganga me te whanaketanga o nga whetu, nga tupuni me nga punaha aorangi.

P: E hia nga tau o HH212, te whetu e whakaatuhia ana i te ahua JWST?

A: Kei te tata ki te 212 tau te pakeke o HH50,000, na reira he whetu nohinohi tonu.

P: He aha te take e kore ai e kite i te whetu i roto i te HH212?

A: Kei te huna te protostar ki roto i te kopae hau me te puehu pukoro, e poroporoaki ana, e aukati ana i te tirohanga tika. Engari, ka taea noa e tatou te mataki i nga jet i tukuna e te whetu i te tae mawhero-whero.

Q: He aha nga kopere?

A: Ko nga kare kopere he rohe hau me te puehu ka puta i te wa e tuki atu ana nga mea tere ki nga rawa puhoi. I roto i te take o HH212, ko enei hanganga kei roto i nga jet i tukuna e te whetu.

P: Me pehea te awhina a te JWST ki te mohio ki te hanga whetu?

A: Ko nga kaha o te JWST o te whakaahua whakaahua e whakarato ana i nga korero o mua, ka taea e nga kaiputaiao te ako i nga tukanga me nga hanganga e uru ana ki te hanganga whetu. Ma te maataki i nga taonga penei i te HH212 i nga momo roangaru, ka taea e nga kairangahau te mohio ki nga tikanga tinana e kawe ana i te whanautanga me te whanaketanga o nga whetu.