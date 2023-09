Te Maramatanga ki te Paanga o te Whetu ki runga i nga Matakitanga Exoplanet: Nga tirohanga mai i TRAPPIST-1 b

He rangahau tata nei i whakahaerehia e nga kaitoro arorangi ma te whakamahi i nga raraunga mai i te James Webb Space Telescope (JWST) i whakamarama i te paanga o te whetu ki runga i nga tirohanga o nga aorangi. Ko te arotahi o te rangahau ko TRAPPIST-1 b, te ao tata ki tana whetu i roto i te punaha solar TRAPPIST-1. Ko TRAPPIST-1 he whetu kei te 40 tau-marama te tawhiti atu i a Papatūānuku, ā, e karapotia ana e ngā aorangi e whitu te rahi o te whenua.

I kitea e nga kitenga ko te TRAPPIST-1 b karekau pea he hau, kei roto ranei i tona hau nga ngota ngota taimaha penei i te hauhā, he uaua ki te kitea. Heoi ano, i kitea ano e te rangahau te awe nui o te whetu ki runga i nga tirohanga. I whakatauhia e te roopu ko te mohio ki te paanga o te whetu he mea nui mo nga tirohanga a meake nei mo nga aorangi kei te waahi noho, penei i te TRAPPIST-1 d, e, me te f.

Ko nga mahi a te whetu me te poke i tohua hei take matua ki te whakatau i te ahua o te exoplanet. Ko te whakakinotanga o nga whetu e pa ana ki nga paanga o nga ahuatanga o te whetu, penei i nga kotingotingo me nga manga, ki nga inenga o te hau o te aorangi. I kitea e nga kairangahau nga taunakitanga kaha o te pokenga whetu i roto i te TRAPPIST-1 b me etahi atu aorangi o te punaha. Ka taea e te mahi a te whetu te hanga tohu whakapohehe, tera pea ka he te whakamaoritanga o te hau o te aorangi.

E whakaatu ana te rangahau i te hiranga o te whai whakaaro ki te pokenga whetu i te wa e whakamahere ana i nga tirohanga a meake nei mo nga punaha exoplanetary katoa, otira ko era e aro ana ki nga whetu papaka whero penei i te TRAPPIST-1. Ka taea e enei whetu te whakaatu i nga taumata tiketike o te mahi, tae atu ki nga waahi me nga huihuinga mura. I kii ano nga kairangahau i te wero ki te whakatauira i nga kaupapa ohorere penei i te mura o te whetu, ka pa ki nga inenga o te marama kua araia e te ao.

Ahakoa ko te TRAPPIST-1 b kare pea he hau nui, ka noho tonu ia hei kaitono hihiko mo te ako ano. Ko te katoa o te punaha TRAPPIST-1 he tumanako mo te kimi i nga taiao ka taea te noho ki tua atu o to tatou punaha solar. Ko nga rangahau me nga tirohanga ka haere tonu ki te wetewete i nga mea ngaro o tenei punaha exoplanetary whakamiharo.

