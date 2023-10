Nga Maramatanga Hou mo te Takenga mai o nga Putanga Gamma-Ray I Whakakitea e NASA Study

I roto i tetahi rangahau tata nei i whakahaeretia e NASA, kua kitea e te roopu kaiputaiao he kitenga whenua e pa ana ki te takenga mai o te pakaru o te hihi-gamma (GRB). Na roto i te mataki i tetahi GRB tino kanapa, e kiia nei ko GRB 230307A, ma te whakamahi i nga momo mokowhiti me nga karu i runga whenua, tae atu ki te James Webb Space Telescope a NASA, Fermi Gamma-ray Space Telescope, me Neil Gehrels Swift Observatory, kua whai matauranga hou nga kairangahau ki te ahuatanga whakamiharo. .

I rukuhia te rangahau i muri mai i te hanumi whetu neutron, i noho hei puna o te pahūtanga te take o te pakaru o te hihi gamma. Na roto i nga tirohanga a James Webb Space Telescope a NASA, i kitea e nga kaiputaiao te noho o te huānga matū tellurium i roto i nga toenga o te pahūtanga. Ko tenei kitenga he korero tino nui mo te hanganga o te kilonova i hanga i te wa o te hanumi whetu neutron.

Ko te kaituhi matua o te rangahau, a Andrew Levan, i whakanui i te hiranga o te koha a James Webb Space Telescope ki te ahu whakamua i to maatau mohiotanga ki te hanga huānga o te ao. Na roto i te tautuhi i te waahi o nga whetu neutron e uru ana ki te whakakotahitanga, i kitea e te rangahau i noho ratou i roto i te tupuni torino tata ki te 120,000 tau marama te tawhiti atu i te waahi whakakotahi.

Ahakoa he onge, he uaua ki te kite i nga kaupapa kilonova i puta mai i nga hanumi whetu neutron, ko nga kitenga o tenei rangahau e whakamarama ana i te ahua me nga ahuatanga o enei huihuinga. I tua atu, ko nga rangahau e whakaatu ana i nga taunakitanga kaha ki te tautoko i te whakapae kua roa nei ko nga mea taumaha kei tua atu i te rino ka hangaia ma te whakakotahitanga whetu neutron.

Na tenei mahi mahi tahi i uru ki te maha o nga telescopes i te mokowhiti me te whenua ka taea e nga kaiputaiao te kohikohi i nga korero maha mo te GRB 230307A. Ko nga kitenga a te rangahau e whakaatu ana i te mahi hurihanga a nga karu karu penei i te James Webb Space Telescope me nga taonga a meake nei, penei i te Nancy Grace Roman Space Telescope, hei whakanui ake i to maatau mohiotanga ki te ao, ina koa ma te whakaahei i te rangahau i nga huihuinga onge penei i te kilonovae me nga mea timatanga. hua.

FAQs

P: He aha te pakaru o te hihi-gamma?



A: Ko te pakaru o te hihi-gamma he pahūtanga tino hihiko e tuku ana i te pahū kaha o te hihi hihi.

P: He aha te kilonova?



A: Ko te kilonova te pahūtanga i muri mai i te hanumi whetu neutron, e tohuhia ana e te hanga o nga mea taumaha.

P: I pehea te whai waahi a James Webb Space Telescope a NASA ki te rangahau?



A: He mahi nui a James Webb Space Telescope a NASA ki te kite i te noho mai o te tellurium, he huānga, i roto i nga toenga o te pahūtanga hanumi whetu neutron, e whakarato ana i nga tirohanga ki te hanganga o te kilonova.

P: He aha nga taunakitanga i whakawhiwhia e te rangahau mo te hanganga o nga mea taumaha i tua atu i te rino?



A: I whakaatu te rangahau i nga taunakitanga kaha ko nga hanumi whetu neutron he puna pea mo te hanga o nga mea taumaha kei tua atu i te rino.

P: He pehea te tawhiti o te tupuni torino i noho ai nga whetu neutron i roto i te hanumi?



A: Ko nga whetu neutron i noho tata ki te 120,000 tau-marama te tawhiti atu i te waahi hanumi i roto i te tupuni torino.

Rauemi:

NASA – www.nasa.gov