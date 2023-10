Ko James Webb Space Telescope a NASA e whakaatu ana i te awa rererangi hou i runga i te Equator o Jupiter

By

Ko te James Webb Space Telescope (JWST) ehara i te mea i homai nga whakaahua whakamiharo o to tatou ao engari kua homai ano e ia he tirohanga hou ki a tatou ake punaha solar. I tua atu i te hopu whakaahua whakamihi o o tatou hoa tata o te ao, kua kitea e te JWST he awa rererangi tere-tere i runga i a Jupiter, he aorangi i whakaarohia e matau pai ana matou.

Ko nga whakaahua i hopukina e te JWST i tera tau i whakaatu i te awa rererangi i runga i a Jupiter neke atu i te 3,000 maero te whanui me te haere i te tere o te 320 mph. Ko tenei kitenga hou i miharo nga kairangahau, e whakaatu ana he nui tonu nga mea hei ako mo nga kapua me nga hau a Jupiter.

Ko te noho mai o tenei awa rererangi, e noho ana i runga ake i te equator o Jupiter, ka taea e ia te whakaatu korero nui mo te rangi porearea o te ao. Ma te wetewete i nga whakaahua me te whai i nga ahuatanga o te hurihanga tere o te ao, e tumanako ana nga kaiputaiao kia marama ake te maarama ki nga tauira huarere uaua o tenei roroa hau.

Ko nga tirohanga a te JWST mo te hau o Jupiter ka whakatauritea ki nga raraunga mai i te Hubble Space Telescope kia pai ake ai te maarama ki nga punaha huarere o te ao. Ma tenei whakataurite ka awhina i nga kaiputaiao ki te whakatau he pehea te huri o te tere o te hau ki te teitei me te whakaputa kutikuti hau, he rōnaki o te tere o te hau i nga tawhiti poto.

Ma te ako i te awa rererangi me etahi atu awha o te rohe, ka whakapono nga kairangahau ka taea e ratou te hanga he rarangi turanga mo nga tirohanga a meake nei, me te matapae pea ka pehea te rereke o te awa rererangi i nga tau kei te heke mai.

Ko tenei kitenga e whakaatu ana i te mana o te JWST kia kaua e tuhura noa i nga waahi tawhiti o to tatou ao engari ki te whakaatu i nga mea whakamiharo hou i roto i to tatou ake takiwa.

