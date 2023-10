Te Tirohanga i a Hupita: Ko James Webb Telescope e whakaatu ana i nga whakaahua whakahihiri o te Rapa Hau

Ko James Webb Space Telescope a NASA kei te miharo tonu nga kaiputaiao me ana kitenga, i tenei wa ka whakaatu i nga whakaahua whakamiharo o te hau o Jupiter. Ma te whakamahi i tana tirohanga whakamiharo, kua hurahia e te Webb Telescope nga ahuatanga kaore ano kia kitea i mua i te miharo i te hapori pūtaiao.

Ko tetahi mea i kitea e te James Webb Telescope ko te hopu i nga whakaahua e whakaatu ana i te awa rererangi tere tere neke atu i te 4800 kiromita te whanui i te equator o Jupiter. Ko enei whakaahua e tuku ana ki nga kaiputaiao he tirohanga hou ki te ahuarangi me te hihiko o te hau hau. Ko Ricardo Hueso o te Whare Wananga o te Whenua Basque i Bilbao, Spain, i kii i tana miharo, me te kii, "Ko nga mea i kitea e matou i nga wa katoa he kohu kohu i roto i te hau o Jupiter inaianei kua puta he ahua maamaa ka taea e tatou te whai me te tere o te hurihanga o te ao."

Ma te whakamahi i ana taputapu NIRCam, ka tangohia e te Webb Telescope nga whakaahua o Jupiter ia 10 haora mo te ra katoa o Jupiter i te marama o Hurae 2022. Ko enei whakaahua, i tangohia i roto i nga whiriwhiringa rereke e wha e kaha ana ki te kite i nga huringa iti o nga ahuatanga i nga teitei rereke, i taea e nga kairangahau te ako i te hau o Jupiter i roto nui atu nga korero. I tua atu, ka paopao te telescope ki nga paparanga teitei o te rangi, kei te 25-50 kiromita i runga ake i nga kapua o te aorangi. I inehia te tere o te rerenga rererangi i kitea he 515 kiromita ia haora, tere ake i te awhiowhio Wāhanga 5 i runga i te whenua.

Ko te James Webb Space Telescope, te telescope mokowhiti nui rawa atu me te kaha rawa atu i hangaia, he waahanga o nga Tirotiro Nui a NASA. Ko tana kaupapa matua ko te hopu me te arotahi i te marama, kia taea ai e nga kaiputaiao te titiro whakamuri atu i nga wa o mua. Kei te waahi L2 Lagrange, 1.5 miriona kiromita te tawhiti atu i te Ao, ka whakaratohia e te Webb Telescope he waahi motuhake mo te ako i nga taonga me nga ahuatanga o te rangi.

Ko enei whakaahua whakaihiihi o Jupiter i kohia e te James Webb Telescope, me te kaha o te telescope ki te kite i roto i te rama infrared me tana mahi tahi me te Hubble Space Telescope, kua taea e nga kaiputaiao te kite me te whai i te awa rererangi a Jupiter mo te wa tuatahi. Ko enei kitenga ka hohonu ake te maarama ki te hihiko o te hau o te Rapa hau me te whai waahi ki o tatou mohiotanga whanui mo te ao.

Rauemi:

– NASA: James Webb Space Telescope: https://www.nasa.gov/mission_pages/webb/overview/index.html