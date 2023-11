Nga Maramatanga Hou: Te Huranga i te Hanganga Whetu Mīharo i roto i te Manawao o to tatou tupuni Milky Way

He rohe whakamiharo o te hanganga whetu, kua kapihia e te puehu matotoru, kua kitea he 300 marama-marama noa te tawhiti atu i te poka pango nui e noho ana i te uho o to tatou tupuni Milky Way. He mihi ki nga kaha pakaru o te James Webb Space Telescope (JWST), kua hopukina tenei panorama ataahua i roto i tona kororia katoa.

Ka tapaina ko "Sagittarius C," ka whakapoipoatia tenei rohe hanga whetu me te whakaaturanga kanapa o te 500,000 whetu kanapa ki te papamuri o te kanapa kikorangi kikorangi. Ko te whakapaipai whakapaipai o tenei miiharo tiretiera ko te huinga o nga whetu pepeke, e kiia nei ko nga protostars, kei roto i te kahui kiato, ka kitea ki te taha maui o te ahua. Kei roto i a ratou he whetu katahi ano ka whakaemi kua 30 nga wa nui ake i to tatou ra, e tohu ana i tona mutunga mai he supernova i roto i nga miriona tau.

Ka whanau nga whetu i roto i nga tautau o te hauwai ngota ngota matao, ka mau ki te kume o te kaha, ka taka ki runga i a ratou ano. Ko enei kohinga ka kapi ki te puehu o waenga whetu, e awhina ana ki te pupuri i te pāmahana tata ki te kore tino. I etahi waahi, he tino hipoki te puehu, tae noa ki te ahua o te tirohanga infrared a te JWST e tohe ana ki te kuhu ki roto i to ratou puatakore. Heoi ano, kei roto i enei kapua o te ao e takoto ana nga whetu i te timatanga o te hanganga, penei i te protocluster e whakaatuhia ana i tenei ahua, te wahi i peia atu ai e te hau te puehu e taiawhio ana, e whakaatu ana i to ratau oranga.

Ko tenei ahua JWST whakamiharo o Sagittarius C, i tirotirohia e te roopu o te ao e tirotiro ana i te hanganga whetu i roto i te Galactic Center, na Samuel Crowe, he tauira paetahi no te Whare Wananga o Virginia. Ka whakanuia e Crowe te whakatau me te tairongo o te whakaata nui o te JWST 6.5 mita te roa, te telescope mokowhiti nui rawa atu i whakarewahia, i taea ai te kitea o nga ahuatanga hou.

Ko tetahi whakakitenga whakamiharo ko te puta mai o nga rerenga mai i nga wheturangi, e whiti ana te rama muramura ki te papamuri o te kapua hauwai ngota marumaru. Kei runga ake o tenei kapua pouri e takoto ana nga whetu o mua, i te taha o raro, ko nga waahanga marama o te hauwai katote e kanapa ana i raro i te awe o te rama ultraviolet mai i etahi atu whetu rangatahi, nunui. Ahakoa i kitea e nga rangahau o mua tenei hauwai katote, ko te tauine nui o tenei rohe, e 25 tau marama i hopukina e te JWST, kua miharo te hapori pūtaiao. Ko te hiahia a Crowe ki te ruku hohonu atu ki tenei kitenga whakahirahira me te whakatewhatewha i nga "ngira" pohehe e werohia ana i roto i te hau katote i roto i nga ahuatanga ohorere.

Tata ki te 26,000 tau-marama te tawhiti atu i a tatou, ko te Galactic Center he tino whainga mo nga kaitirotiro arorangi e whakamahi ana i te JWST na te mea whakamiharo o te hanga whetu. He rite te ahua o te Pokapū Galactic ki nga tupuni i hanga i muri tata mai i te Big Bang i kitea e te JWST, he kanapa atu i te mea i whakaarohia. Ko tetahi whakamarama mo tenei ahuatanga ko te whangai i nga whetu nui ake i nga tupuni tawhito.

Ma te kaha ki te ako i te Pokapū Galactic ka taea e nga kaitirotiro arorangi te tirotiro i nga ariā o te hanga whetu i raro i nga ahuatanga tino kino. E whai ana ratou ki te mohio mehemea ka whanau mai nga whetu nunui ki roto i nga rohe whanau whetū o te matua tupuni, ki waho ranei o nga ringaringa o te Milky Way. Ko te tikanga, ko nga nebulae hanga whetu ka nui ake te wahanga o nga whetu tino iti rawa, e mohiotia ana ko M-dwarfs, me te heke o te reanga whanau i te pikinga o te papatipu whetu. No reira, he tokoiti noa o nga whetu tino nui, he rau nga wa te papatipu o to tatou ra, kei roto i te Milky Way.

Ko tenei tauira, e mohiotia ana ko te stellar initial mass function (IMF), ka whakararuraru i nga kaitirotiro arorangi kaore ano kia tino marama ki ona tikanga whakahaere. Heoi, na te kaha o te hanga whetu i kitea i roto i te Galactic Center, tera pea ka raru te IMF, e pai ana ki te hanga i te tini o nga whetu nunui. Mena ka pono tenei, ka pa ano ki nga tupuni tomua. Ka taea e te IMF teitei ake te whakamarama i te kanapa o enei tupuni, i te mea ko nga whetu tino rarahi e whiti ana i te marama kanapa.

"Ko te Galactic Center he waahi nui, he ngangau," ko ta Rubén Fedriani mai i te Instituto Astrofísica de Andalucía i Paniora. “Kei reira nga kapua hau porangirangi, aukumetia e hanga whetu ana, ka pa ki te hau a tawhio noa me o ratou hau e rere ana, jet, me te hihi. He maha nga raraunga kua tukuna mai e Webb ki a matou mo tenei taiao tino nui, a kei te timata taatau ki te keri ki roto.

FAQ:

Q: He aha te James Webb Space Telescope?

A: Ko James Webb Space Telescope (JWST) te telescope mokowhiti nui rawa atu i whakarewahia. He mea rongonui mo tana whakatau pai me te aro nui, e taea ai e nga kaitirotiro whetu te hopu whakaahua hopu me te kohikohi raraunga nui.

P: He pehea te hanga whetu?

A: Ka puta nga whetu i roto i nga kapopuu o te hauwai ngota ngota mato ka hinga i raro i te kaha o te kaha. He nui te puehu o enei kapoipoi, e awhina ana ki te whakarite i te mahana i te wa o te hanga whetu.

Q: He aha te Galactic Center?

A: Ko te Pokapū Galactic e tohu ana ki te rohe kaha, pukuhohe i te uho o to tatou tupuni Milky Way. He waahi nui te hanga whetu, he waahi whakamatautau mo to maatau mohio ki te whanau whetu me te kukuwhatanga.

P: He aha te mahinga papatipu tuatahi o te whetu (IMF)?

A: Ko te stellar initial mass function (IMF) he tauira e whakaatu ana i te tohatoha o nga papatipu whetu i te wa i hangaia ai. E whakaatu ana i te auau o nga whetu me nga papatipu rereke, me te whakaatu i nga whakaaro ki nga tikanga whakahaere i te hanganga whetu.

P: Kia pehea te tawhiti o te Pokapū Galactic mai i te Ao?

A: Ko te Galactic Center kei te tata ki te 26,000 marama-tau te tawhiti atu i te whenua.