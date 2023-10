Te Tirohanga i tetahi Reretere Reretere Nui i roto i te Huringa Hupita: Nga kitenga mai i te Waaru Mokowhiti a James Webb

Ko te James Webb Space Telescope (JWST), e whakahaeretia ana e NASA, kua kitea he whenua i roto i te hau o Jupiter. Ma te whakamahi i tana Kaamera Near-Infrared Camera (NIRCam), ka hopuhia e te JWST nga whakaahua e whakaatu ana i tetahi ahuatanga kaore i mohiotia i mua ake nei: he rere tere tere e toro atu ana i te 3,000 maero te whanui i runga ake i nga paparanga kapua tuatahi e tata ana ki te equator o Jupiter. Ko tenei kitenga e whakaatu ana i nga whakaaro nui ki te hihiko o te hau porearea o Jupiter me te whakaatu i nga kaha whakamiharo o te karu Webb ki te ako i nga ahuatanga o te hau.

Ko nga tirohanga a te JWST mo Jupiter i mahia hei waahanga o te kaupapa Putaiao Whakaputa Moata, me te aro ki te hopu whakaahua i nga wa 10 haora, he rite ki te ra kotahi o Jupiter. Ma te whakamahi i nga whiriwhiringa motuhake, i taea e te telescope te tautuhi i nga rereketanga o nga ahuatanga iti o te hau i nga teitei rereke i roto i te hau o Jupiter.

Kaore i rite ki nga misioni o mua i tirotirohia nga papa o raro me te hohonu o te hau o Jupiter, ka tu te JWST ma te ruku hohonu ki roto i te awhiowhio tata-infrared. Ma tenei ka taea e ia te ako i nga paparanga teitei o te hau o Jupiter, tata ki te 15-30 maero i runga ake i te taupoki kapua o te ao. I roto i enei whakaahua infrared tata, ko nga kohu o runga ake nei ka kitea i te ahua o te rangirua, ka kitea nga korero pai ake, otira ki te takiwa o te rohe equatorial.

Ko te rerenga rererangi hou i tautuhia i runga i a Jupiter e reihi ana i te tere whakamiharo tata ki te 320 maero ia haora, e rua te tere o te hau o te awhiowhio Wāhanga 5 i runga i te whenua. Kei te tata ki te 25 maero i runga ake i nga paparanga kapua o Jupiter, i roto i te stratosphere o raro, ko tenei awa rererangi tere-tere e whakaatu ana i tetahi kaupapa ako.

Kia pai ake te mohio ki te rereketanga o te tere o te hau me te teitei me te aroaro o nga kutikuti hau, ka whakatauritehia e te roopu rangahau nga tauira hau i kitea e te JWST i nga teitei teitei ki nga mea i kitea e te Hubble Space Telescope i nga paparanga hohonu o te hau o Jupiter. Na tenei whakatairite i ahei ai ratou ki te aro turuki i te whanaketanga o nga awha me te whai matauranga ki te hanganga ahu-toru o nga kapua tupuhi.

Na roto i te whakakotahi i te taumira motuhake me te whanui o te roangaru o te JWST me nga tirohanga tino nui mai i te Hubble Space Telescope, i taea e te roopu rangahau te tautuhi me te whai i nga ahuatanga kapua iti i noho hei tohu mo te awa rererangi tere. Ko enei tirohanga he mea tino nui te horopaki mo te maarama ki te hau equatorial a Jupiter me nga awha convective e puta motuhake ana i te awa rererangi.

Hei whakatewhatewha ake i nga ahuatanga o te awa rererangi, e whakaaro ana te roopu rangahau ki te whakahaere i etahi atu tirohanga ma te whakamahi i te James Webb Space Telescope. Ko te whainga o tenei rangahau e haere tonu ana ki te tirotiro mena ka huri te tere me te teitei o te awa rererangi i roto i te waa.

Mātāpuna: Ko James Webb Space Telescope e mātaki ana i te Rere Rererangi Rererangi i runga i a Jupiter. (NASA)