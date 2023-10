Huanga Hou-Kitea I kitea i muri i te Tukinga a Cosmic

He rangahau tata nei ma te whakamahi i te James Webb Space Telescope (JWST) a NASA kua kitea te ahua o te tellurium, he huānga onge i runga i te whenua, i muri mai i te tukinga i waenga i nga tupapaku kikorangi e rua kei te tata ki te 1 piriona tau marama te tawhiti. Ko tenei kitenga whakamohiotanga e whakaatu ana i nga tirohanga nui ki te mahi o te hanga huānga o te ao.

I arahina e Andrew Levan mai i te Whare Wananga o Radboud i Netherlands, ka whakaatu te rangahau i te hiranga o te JWST ki te whakakii i nga waahi o to maatau maaramatanga mo te takenga mai o nga mea matū. E ai ki a Levan kua taea te torotoro i enei waahanga ngaro na te kaha matatau o te karu Webb.

E whakapono ana nga kaiputaiao ko nga whetu neutron e kitea ana e te JWST he whetū nui noa i noho i roto i te tupuni i mua i te hanumi. I te taenga o tetahi o enei whetu ki te mutunga o tona oranga me te pahūtanga ano he supernova, ka panaia mai i tona tupuni ka haere 120,000 tau marama te tawhiti. I whai te whetu tuarua, heoi i mau tonu nga tinana e rua i te herenga i te wa i panaia mai i to ratau tupuni.

Ko te whakakotahitanga o nga whetu neutron e rua ki te hinonga kotahi i puta i nga rau miriona tau i muri mai, me tenei huihuinga whakamiharo ka tu i te 7 o Maehe o tenei tau. E mohiotia ana ko te kilonova, na te whakakotahitanga o te ao i hanga he pupuhi hihi-gamma (GRB) i kitea mo te 200 hēkona. Ko te kitea o te tellurium i roto i nga otaota e karapoti ana i te whakakotahitanga i taea e nga tirohanga a te JWST, me nga mahi a te Fermi space observatory me te Neil Gehrels Swift Observatory.

Ko tenei kitenga arorangi hou e whakakaha ana i to maatau mohio ki te hanga huānga taumaha me te whakatuwhera i nga huarahi whakahihiri mo nga kitenga a meake nei. E ai ki a Ben Gompertz, he ahorangi i te Whare Wananga o Birmingham i te UK, kua eke kee a James Webb Space Telescope i nga tumanako me te kaha ki te hura i nga mea taumaha ake, ka huri i to maatau mohiotanga ki te ao.

FAQ:

Q: He aha te James Webb Space Telescope?

A: Ko te James Webb Space Telescope he kaitirotiro mokowhiti kaha e whakahaerehia ana e NASA.

P: He aha i kiia ai te tellurium he onge i runga i te whenua?

A: He onge te Tellurium i runga i te whenua na te mea ka kitea i te tuatahi ki te koura, parahi, me etahi atu kohuke.

P: He aha te kilonova?

A: Ko te kilonova he kaupapa arorangi ka puta i te tukitukitanga o nga whetu neutron e rua, ka puta mai te nui o te kaha me te hanga o nga mea taumaha.

Puna: [NASA](https://www.nasa.gov/)