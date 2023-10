Ka kitea e James Webb Telescope nga Nanocrystals Quartz i runga Exoplanet tawhiti

Ko te James Webb Space Telescope, he taputapu nui mo te torotoro mokowhiti a NASA, he mea whakamiharo i kitea i roto i nga kapua teitei o te exoplanet WASP-17 b, kei te tata ki te 1300 tau marama te tawhiti atu i te Ao. Mo te wa tuatahi, kua kitea nga matūriki silica (SiO2), ina koa nga nanocrystals quartz, i roto i te hau o te exoplanet. Ko tenei tirohanga pakaruhanga e whakamarama ana i te hanganga me nga ahuatanga o nga tinana rangi tawhiti.

Ko te WASP-17 b he exoplanet rite Hupita wera me te papatipu tata ki te whitu nga wa o Hupita. Ko te hauwai te nuinga o te hauwai me te helium, he rite ki a Jupiter. He mahi nui a James Webb Telescope's Mid-Infrared Instrument (MIRI) ki te hopu i nga whakaahua o te aorangi me te whakahaere i tenei rangahau houhanga whenua. I hurahia e te tātaritanga a MIRI te noho o te hauhā, te kohu wai, me te mea whakamiharo, te waitohu whakaurunga motuhake o nga tioata kiripaka parakore.

Ko te karaihe kiripaka, he mea hanga mai i te silica, he waahanga noa o nga tinana toka toka katoa o te punaha solar. Heoi, koinei te wa tuatahi ka kitea nga nanocrystals quartz i roto i te hau o te exoplanet. Ko nga tioata he anga hexagonal prism tohu, me ia karaihe ine 10 nanometers te rahi.

I te wa tuatahi i tumanakohia e nga kairangahau kia kitea nga konupora silicates, ko tenei kitenga e whakaatu ana i nga waahanga tuatahi o te hanganga witi silicate i runga i te WASP-17 b. Ko enei kakano silicate e matapaetia ana ka whanake ake, ka puta pea he kakano silicate nui ake ka kitea i roto i nga exoplanets me nga papaka parauri.

Ko tenei tirohanga whakamiharo a James Webb Telescope ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo te ako i te hanganga me te hanganga o nga aorangi me nga mea tiretiera i to tatou ao. E matapae ana nga kaiputaiao ko etahi atu tātaritanga o nga exoplanets tawhiti ka whai matauranga nui ki te kukuwhatanga o nga punaha aorangi me te hohonu ake o taatau maarama ki te hitori o te ao.

Puna: NASA, Astrophysical Journal Letters, Space.com