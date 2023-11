Ko te 'Cosmic Vine' Tawhito hou ka kitea he tohu mo te hanganga o te Ao Moata

He mea whakamiharo i kitea e nga kaitoro arorangi e whakamahi ana i te James Webb Space Telescope (JWST) kua hurahia he mekameka whakamiharo o nga tupuni mai i te ao o mua. Ka tapaina ko te "Cosmic Vine," ka taea e tenei hanganga mega nui te whakamohiotanga hohonu mo te hanganga o nga hanganga nui rawa atu o te ao. Ko te toronga i runga i te tawhiti ohorere neke atu i te 13 miriona tau-marama me te ine tata ki te 650,000 tau-marama te whanui, he hinonga whakamiharo te Cosmic Vine, he nui atu i te rahi o etahi atu tautau tupuni kua kitea mai i taua wa ano.

Kei roto i te Extended Groth Strip, he waahi kei waenganui i nga kahui whetu o Ursa Major me Boötes, i kitea te Cosmic Vine i te wa e tirotirohia ana nga tirohanga a JWST e aro ana ki te huri whero, he taonga e tohu ana mo te tawhiti e haerehia ana e te marama puta noa i te ao whanui. Ko te marama e tukuna ana e nga tupuni katoa i roto i te Cosmic Vine i whakaatu i te huringa whero tata ki te 3.44, e kii ana he 11 piriona me te 12 piriona tau te roa mo te marama kua puta kia tae atu ki te arotahi o te JWST.

Ko te mea whakamiharo, i kitea e nga kairangahau kei te tipu tonu te hanganga nui o te Cosmic Vine, me te 260 piriona papatipu o te ra. Heoi, e rua o ona tupuni nui rawa atu kua puta he huringa hohonu. Ko enei tupuni, ina tirohia, ka whakaatu i nga ahuatanga o te ata noho, e tohu ana kua tino iti haere te hanga whetu, kua mutu katoa ranei.

He mea ngaro tonu te take o tenei katinga o nga whetu i te ao tomua. Ko tetahi whakamaarama tika e kii ana nga kaiputaiao ko nga hanumi galactic i whakaohooho i nga wahanga kaha o te hanga whetu, ka pau te hau e waatea ana i nga rau miriona tau i mua i nga tirohanga a JWST.

Ko te kitenga o te Cosmic Vine, me ona ahuatanga whakahirahira, ka taapiri atu ki te tipu haere o te kohinga o nga hanganga nui i kitea i te wa o nga misioni JWST. Ko te whakatewhatewha o te Cosmic Vine e mau ana te kaha ki te whakatuwhera i nga tirohanga hohonu ki te hanganga me te ahua o te ao tuatahi. Ahakoa he maha nga patai ka whakaarahia ake, me rangahau ano me te wetewete kia rukuhia nga mea ngaro i roto i tenei mekameka tupuni tawhito.

FAQ:

Q: He aha te Cosmic Vine?

A: Ko te Cosmic Vine he mekameka nui o nga tupuni mai i te ao tuatahi.

Q: Kia pehea te nui o te Cosmic Vine?

A: Neke atu i te 13 miriona tau marama te roa o te Cosmic Vine, a, tata ki te 650,000 tau marama te whanui.

Q: He aha te huringa whero?

A: Ko te Whero Whero he ine mo te pikinga o te marama i te roangaru i a ia e haere ana i te ao whanui.

P: He aha te take i mutu ai te hanga whetu i nga tupuni nui rawa atu e rua o te Cosmic Vine?

A: Ko tetahi pea ko nga hanumi galactic i whakaohooho i nga wahanga kaha o te hanganga whetu, ka pau te hau e waatea ana i mua.

Rauemi:

– LiveScience.com