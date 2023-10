Ka tono a Jaffa Cakes ki a Bonnie Tyler ki te Wetewete i te mea ngaro o te Eclipse Marama

Ko te kaiwaiata o Welsh a Bonnie Tyler, e mohiotia ana mo tana waiata rongonui "Total Eclipse of the Heart," kua mahi tahi me nga Keke Jaffa a McVitie ki te whakamarama i te ahuatanga o te rourou marama. Ko te panui rongonui "total eclipse" mai i te tau 1999 kua ora ake, i tenei wa ka whakaatu a Tyler i a ia e arahi ana i te reanga hou o nga kaimakitaki i roto i te wheako makutu.

I te panui tuatahi, ka whakamahi tetahi kaiako kura i te Keke Jaffa hei whakamarama i nga wahanga rereke o te marama ki tana karaehe. Inaianei, me Bonnie Tyler kei runga, ka tukuna e te panui he tirohanga hou mo tenei haerenga matauranga. Ma te whakauru i tana hononga ki nga take e pa ana ki te eclipse, ko te tumanako a Tyler kia hohonu ake te maaramatanga mo te rangi po mo nga tangata puta noa i te UK.

Ahakoa e mihi ana te kaupapa ki te ako i te marea mo te putaiao i muri mai i te ahuatanga o te marama, ka patai te patai: Kei te tino whakarōpūtia nga Keke Jaffa hei pihikete, keke ranei? Ko tenei tautohetohe haere tonu kua raru nga kaihoko mo nga tau.

FAQ:

P: He aha te rourou marama?

A: Ko te rourou marama ka puta te whenua i waenganui i te Ra me te Marama, ka huna te Marama ki roto i te atarangi o Papa.

P: Me pehea te whakamahi a te panui i te hononga a Bonnie Tyler ki nga take e pa ana ki te rourou?

A: Kei roto i te panui a Tyler e korero ana mo te putaiao i muri i nga rourou marama, e whakamahi ana i tona rongonui me tona hononga ki te "Total Eclipse of the Heart" hei whakapoapoa i nga kaimakitaki.

P: He mea nui te whakarōpūtanga o nga Keke Jaffa hei pihikete, keke ranei?

A: Ko te whakarōpūtanga he waahi tautohetohe me te hiahia mo nga kaihoko, ka puta nga tautohetohe mo te ahua o Jaffa Keke.

Q: Kei hea ahau e matakitaki ai i te panui hou?

A: Ka taea e koe te maataki i te panui hou e whakaatu ana i a Bonnie Tyler me te kaupapa Jaffa Cakes eclipse marama i runga [paetukutuku mana a McVitie](https://www.mcvities.co.uk/).