Te Tirotiro i te Hohonutanga o Mars: Te Whakakitenga i nga Mea ngaro i te wa o te honotanga o te ra

Mena kei te whakaaro koe he aha te take i kore ai nga korero mo Mars i enei ra, ko te whakautu kei roto i ta tatou kanikani tiretiera me te Ra. Ia rua tau, ka tae a Papa me Mars ki tetahi waahi i roto i o raatau orbit e kiia nei ko "Mars Solar Conjunction." Ka puta tenei ahuatanga i te wa e noho ana a Mars ki tera taha o te Ra, na reira ka aukati i to maatau tirohanga ki te Whero Whero.

I te wa o Mars Solar Conjunction, ka tino heke te rere o nga korero mai i nga mahi a Mars ki te whenua. Engari ki te whiwhi i nga rerenga raraunga ia ra, me whakatere nga tohu i te huarahi tinihanga, kia tata ki te Ra. Ko te tukunga o nga hau katote me nga matūriki i roto i te korona he wero ki enei tohu. Ko te taiao tata-Sun ka kino nga raraunga, ka pa ki nga whakahau waka mokowhiti, whakahōu rorohiko, me nga korero ka hoki mai i Mars. Hei whakarite i te haumaru me te pono o nga misioni, ka aukati nga miihini ki te tuku i nga whakahau whakahirahira i tenei waa i te wa e haere tonu ana nga mahi a te waka mokowhiti.

I tenei tau, ka roa te wa "pango" o Mars Solar Conjunction tae noa ki te 25 o Noema, he poto noa te aukati i te wa e huna katoatia ana a Mars e te Ra. I roto i tenei ohooho, ka noho mataara tonu a NASA ma te whiwhi i nga whakahoutanga hauora mai i te waka mokowhiti, e aromatawai ana i o raatau oranga. I timata nga whakaritenga mo tenei whakamaaramatanga tiretiera i mua noa atu, me nga roopu mihinare e mahi ana i nga rarangi mahi mo ia waka mokowhiti o Mars e tiaki ana.

Ahakoa ko nga taputapu nui kei runga i nga miihana karekau e mahi mo te wa poto, kei te haere tonu nga rangahau pūtaiao. Ko nga rovers a NASA's Perseverance and Curiosity kua noho mo te wa poto, ma te aro turuki i nga huringa o nga ahuatanga o te mata me te ruku ki nga tauira huarere. Hei taapiri, kei te whakahaerehia nga ine iraruke mai i o raatau tuunga. Ko te waka topatopa Ingenuity ka tau ki te whenua, engari kei te whakamahi tonu ia i tana kaamera tae ki te ako i nga nekehanga whakahihiri o te onepu i tona takiwa. Ko te Mars Reconnaissance Orbiter, Odyssey orbiter, me te waka mokowhiti MAVEN ka whai waahi ma te hopu whakaahua mata, te kohikohi raraunga hau, me te ako i nga taunekeneke i waenga i te hau o Mars me te Ra.

Kia mutu te moratorium e rua-wiki, ka haere ano nga kai-whakahaere ki te tuku raraunga nui, ka tukuna ano e nga miihini nga whakamohoatanga rorohiko me nga whakahau. I te hokinga mai o nga korero, ka ata tirotirohia e nga miihini punaha nga raraunga mo te pirau. Mena e tika ana, ka taea te tuku ano i nga konae kua kino ki nga whakawhitinga raraunga ka whai ake. Hei te mutunga, ka whakahohehia ano nga taputapu, tae atu ki nga kamera, e whakaatu ana i te hokinga mai o te rere o nga whakaahua mata me nga raraunga.

I a matou e tatari ana ki te mutunga o Mars Solar Conjunction, ka maioha matou ki te whakapau kaha a nga roopu miihana me te kaha o a maatau waka mokowhiti, e hura tonu ana i nga mea ngaro e kitea ana e Mars.

Pātai Auau

1. He aha te Mars Solar Conjunction?

Ko Mars Solar Conjunction he ahua tiretiera ka puta ia rua tau i te wa e noho ana a Mars ki tera taha o te Ra mai i te whenua. Ka whakararu i te whakawhitinga korero ki Mars ka pa ki te tuku raraunga i waenga i nga miihana Mars me te whenua.

2. He pehea te paanga o Mars Solar Conjunction ki nga mahi waka atea?

I te wa o Mars Solar Conjunction, ka uru te waka mokowhiti ki roto i te waa "pango" ka whakamutua a raatau mahi taumaha-raraunga. Ka aukati nga miihini ki te tuku i nga whakahau whakahirahira, a ka kore e mahi nga taputapu mo te wa poto hei whakarite i te pono o nga misioni.

3. Ka ahatia nga raraunga i kohia i te wa o Mars Solar Conjunction?

Ko nga raraunga i kohia i roto i te waa pango ka whakaemihia ki runga i te waka mokowhiti kia noho haumaru ki te hoki ki te whenua. I te hokinga mai o te whakawhiti raraunga, ka ata tirohia e nga miihini nga konae kua kino ka tukuna ano mena ka hiahiatia.

4. He aha nga mahi ka mahia e nga miihana Mars i te wa o Mars Solar Conjunction?

I roto i tenei waa, kei te haere tonu nga miihana o Mars ki te whakahaere rangahau putaiao, ahakoa karekau nga taputapu nui. Ka aroturuki nga Rovers i nga ahuatanga o te mata, ka ako i nga tauira huarere, me te ine i te iraruke. Ko etahi atu waka mokowhiti ka hopu i nga whakaahua o te mata o Martian, ka kohia nga raraunga hau, ka tirotirohia nga taunekeneke me te Ra.