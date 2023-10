Te Pumanawa o nga Ngaru Ahurihuri me nga Kaihanga Nui i roto i te Rorohiko Rorohiko me te Hangarau Tino Pai

By

Ko nga kaiputaiao o te Whare Wananga o Delft kua tutuki i a raatau rangahau ma te whakahaere angitu me te raweke ngaru hurihuri ma te whakamahi i nga superconductors. Ko nga ngaru hurihuri, he ngaru tuku korero ka kitea i roto i nga rawa autō, ka mau te kaha nui hei whakakapi mo nga hikohiko tawhito. Ko tenei kitenga e whakatuwhera ana i nga huarahi mo te whakawhanaketanga o te hangarau korero pai-kaha me te hononga o nga waahanga i roto i nga rorohiko quantum.

Ka hangaia e nga ngaru hurihuri he papa autō, a, ka honoa ki te kaikawe nui, ka puta he aurere. Ma te whakamahi i te hiko hiko nui hei whakaata, i taea e nga kairangahau te whakaroa me te whakahaere pai ake i nga ngaru hurihuri. Ko te mea whakamiharo, i tino rerekee te roangaru o nga ngaru hurihuri i a ratou e haere ana i raro i te hiko hiko, ka taea te whakahaere tika i nga ngaru ma te whakatika i te pāmahana o te hiko.

I whakamahia e te roopu he paparanga autō angiangi e kiia nei ko te yttrium iron garnet (YIG) hei papanga turanga, whai muri i te hiko hiko me tetahi atu hiko hei whakakorikori i nga ngaru hurihuri. Ma te whakamatao i te hiko ki te iti rawa o te pāmahana i uru ai ki roto i te ahua o te whakahaerenga nui, e arai ana ki te kite i nga ngaru puhoi haere. Ko tenei kitenga he whakamarama hou mo nga ahuatanga o nga superconductors me te whakarato matauranga nui mo te rangahau a meake nei.

I whakamahia e te whakamatautau he hangarau pukoro ahurei i whakamahi i nga irahiko taimana ki te ine i nga papa autō o nga ngaru hurihuri, ka taea te whakaahua me te tātari. Ka taea e tenei hangarau te whakarereke i nga momo mara, he rite ki te ahua o te matawai MRI e whakarato ana i nga whakaahua o roto o te tinana o te tangata.

I te ao o te hangarau ngaru miro, he nui tonu nga mahi hei mahi. Ki te hanga rorohiko kaha-kaha ki te whakamahi i tenei hangarau, me hanga iahiko iti e kaha ana ki te mahi tatau. Heoi, ko te kitenga i mahia e te roopu Whare Wananga o Delft ka whakatuwhera i te ao o nga mea ka taea. Ko nga hiko hiko nui e para ana i te huarahi mo te hanga i nga iahiko ngaru ngaru hou me te kaha-kaha.

Ko te whakakotahitanga o nga ngaru hurihuri me nga superconductors e mau ana i te oati mo te hoahoa o nga taputapu ka iti te wera me te ngaru tangi. Ko nga tono penei i nga whiriwhiringa auau spintronics, resonators, transistors, me nga hononga i waenga i nga qubits i roto i nga rorohiko quantum he timatanga noa iho.

I roto i te katoa, ko tenei pakaruhanga i roto i te whakahaere me te raweke i nga ngaru hurihuri ma te whakamahi i nga superconductors ka kaha ki te huri i nga mara o te rorohiko rorohiko me te hangarau kaha-kaha.

Nga Ui Auau (FAQ)

He aha nga ngaru hurihuri?

Ko nga ngaru hurihuri he ngaru tuku korero ka kitea i roto i nga taonga autō. Ka mau i a raatau te kaha hei whakakapi mo nga hikohiko tuku iho na to raatau kaha ki te tuku korero me te iti o te whakapau kaha.

He aha te hiranga o te whakamahi superconductors ki te whakahaere ngaru hurihuri?

Ka taea e nga superconductors te whakahaere pai me te raweke i nga ngaru hurihuri. Ma te whakamahi i te electrode superconducting hei whakaata, te tere me te neke o nga ngaru hurihuri ka ngawari ake te whakahaere, ka whakatuwhera i nga huarahi mo nga momo tono penei i te rorohiko quantum me te hangarau kaha-kaha.

I pehea te whakahaere a nga kairangahau i nga ngaru hurihuri ma te whakamahi i nga superconductors?

I whakamahia e nga kairangahau he electrode superconducting hei whakaata i te papa autō i puta mai i nga ngaru hurihuri. Na roto i te whakatikatika i te pāmahana o te hiko, i taea e ratou te whakahaere tika i te roangaru me te nui o nga ngaru hurihuri, e whakarato ana i nga whakaaro nui ki nga ahuatanga o nga superconductors.

He aha te hangarau pūoko i whakamahia hei ine i nga ngaru hurihuri?

I whakamahia e nga kairangahau tetahi hangarau pukoro ahurei i whakamahi i nga irahiko taimana hei ine i nga papa autō o nga ngaru hurihuri. I whakaaetia e tenei hangarau te atahanga me te wetewete i nga ngaru hurihuri, e whakanui ana i to maatau mohio ki o raatau whanonga me o raatau tono.

He aha nga mea kei te heke mai mo nga ngaru miro me nga superconductors?

Ko te huinga o nga ngaru hurihuri me nga superconductors ka mau pea mo nga momo tono, tae atu ki te whakawhanaketanga o nga rorohiko kaha-kaha, nga whiriwhiringa auau, nga resonator, nga transistors, me nga hononga i roto i nga rorohiko quantum. I tua atu, ka whai waahi ki te hoahoa i nga taputapu ka iti te wera me te ngaru tangi, ka ahu whakamua ki te hangarau me te rangahau.