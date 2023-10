Te Ao Matakitaki i te Po Marama: He Whakanui mo te Putaiao me te Tuhura

Ko te International Observe the Moon Night he huihuinga a-tau e tono ana i nga tangata o te ao katoa kia huihui mai ki te whakanui i to tatou hoa tata wheturangi, te marama. Ko tenei huihuinga, i te Mahuru, i Oketopa ranei i te wahanga tuatahi o te marama, e whai ana ki te whakanui ake i te maaramatanga mo nga mahi rangahau mo te marama me nga mahi torotoro a NASA, me te whakahihiko i nga tangata takitahi ki te ako ake mo to maatau amiorangi.

Ko tetahi o nga huarahi ngawari ki te uru atu ki te International Observe the Moon Night ko te hikoi ki waho me te mataki i te marama. I te mea e tata ana te marama ki te haurua o te marama i tana wahanga hauwhā tuatahi, he maha nga ahuatanga ka kitea i runga i te mata o te marama ka kitea, me te waahi hui whakamiharo o te ao marama me te po marama e kiia nei ko te terminator.

I tua atu i nga tirohanga whaiaro, kua whakahiatohia e NASA he rarangi o nga huihuinga puta noa i te ao ki te awhina i nga kaiwhaiwhai marama ki te hono me te whakauru ki nga mahi e pa ana ki te marama. Ma te rapu i runga i te waahi, ka kitea e nga tangata nga huihuinga e tata ana ki a raatau ka uru atu ki te whakanui.

Ko te marama he mea whakamīharo te tangata i nga wa katoa, ko ia te tinana arorangi tino tata ki te whenua. Ka huri haere i to tatou paraneta i te tawhiti toharite o te 238,860 maero (382,500 kiromita) me te 1.2% o te papatipu o Papa. Ahakoa kotahi hauwha noa iho te rahi o te Ao i runga i te diameter, kare e taea te ine te awenga o to tatou mohiotanga ki te ao.

Mena kei te pirangi koe ki te mataki i te marama i te wa o te International Observe the Moon Night (tetahi atu po ranei), whakaarohia te whakamahi i nga karu karu, i nga karu karu kia ata tirohia. Ko nga rauemi penei i nga kaiarahi mo nga karu me nga karu pai mo te mataki marama ka awhina koe ki te whiriwhiri i nga taputapu tika.

Mo te hunga e hiahia ana ki te hopu i te ataahua o te marama ma te whakaahua, ka awhina nga kaiarahi mo te whakaahua i te marama, tae atu ki nga tohutohu mo nga kamera me nga arotahi e tika ana mo te astrophotography. Kaua e whakaroa ki te whakapuaki i o whakaahua marama whakamiharo ki nga kaipānui a Space.com ma te tuku atu ki [email tiakina].

Ko te International Observe the Moon Night he waahi mo nga tangata o nga reanga me nga taangata katoa ki te huihui ki te mihi ki nga mea whakamiharo o te marama. Ahakoa ka whiriwhiri koe ki te whai waahi ki waho, ki te kaainga, ki te ipurangi ranei, ka whai waahi te huihuinga ki te whakahohonu ake i to maatau mohiotanga ki te ao putaiao i te wa e hanga hononga ana ki te hoa tiretiera o te Ao.

