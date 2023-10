Ko te whai a Ben Lamm ki te whakahoki mai i nga mea ora kua ngaro

Ko Ben Lamm, te kaiwhakarewa o Colossal Biosciences, he whainga ki te whakahoki mai i nga momo kua ngaro ki te ora i roto i nga tau e rima e tu mai nei. Ko Lamm me tana roopu, i te mahi tahi me te tohunga ira ira a Harvard, a George Church, e aro ana ki te whakakore i nga mea ora penei i te woolly mammoth, te taika Tasmanian, me te manu dodo.

Ko te tukanga o te whakaarahanga i te kararehe kua ngaro, ko te whakatika i te DNA o tona whanaunga tata e ora ana kia rite ki te genome o te kararehe kua ngaro. Mo te mammoth woolly, ko te tikanga ko te whakamahi i te DNA o te arewhana Ahia, he hononga tata ki nga mammoth. Na roto i te whakatikatika i te ahua o te karaehe o te arewhana, e tumanako ana te roopu ki te hanga i te kukune ka taea te kawe ki roto i te whaea whakakapi ora, ka puta te whanautanga o te kararehe tuatahi kua mate.

Ko te tino whainga ko te tuku i enei kararehe kua ngaro atu ki roto i o ratau kainga tuturu, ka whai waahi ki te whakaora i nga punaha rauwiringa kaiao me te whakaiti i te huringa o te rangi. Ko nga momo kowhatu matua, penei i te woolly mammoth, ka whai paanga nui ki to ratau taiao, a, ko te whakaurunga ano ka whai paanga pai ki o raatau rauwiringa kaiao.

Ahakoa he taupatupatu te whakaaro ki te whakahoki mai i nga kararehe kua mate, he maha nga kaiputaiao e whakapono ana ka whai hua nui tera, penei i te whakaora i nga rauwiringa kaiao me te whakaheke i te huringa o te rangi. Ko te whakaurunga ano o nga wuruhi ki roto i te Yellowstone National Park, hei tauira, i puta nga huringa nui ki te whenua me nga paanga pai ki te horo oneone.

Engari, he whakaaro matatika hei whai whakaaro. I nga wa o mua, kua mahi, kua whakangau hoki te tangata i nga mammoth, tae noa ki nga mano tau i muri i to ratou ngaronga. Ko etahi e tohe ana na runga i te tere o te raru o te rangi, ahakoa nga kaupapa whakahirahira he iti te tupono ka taea te angitu.

Nga wehewehe:

– Whakakore: Ko te tukanga o te whakahoki mai i tetahi momo kua ngaro ki te ora ma te hangarau ira me nga hangarau matatau.

– Genome: Ko te huinga katoa o nga ira me nga mea ira kei roto i te pūtau, rauropi ranei.

– Nga momo kohatu matua: He momo e pa ana ki tona taiao me te whai waahi nui ki te pupuri i te hanganga me te mahi o te rauwiringa kaiao.

– Pūnaha rauwiringa kaiao: He hapori o nga rauropi ora me o raatau taiao-a-tinana, e mahi tahi ana hei punaha.

– Aranga: Hei whakaora, hei whakaora ranei i tetahi mea kua mate, kua ngaro ranei.