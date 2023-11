Te Tirotiro i te Ake o nga Teihana Mokowhiti: Te Evolution Beyond the International Space Station

Ko te International Space Station (ISS) kei te tata ki tetahi tohu nui - ko tona huritau 25 ki te orbit huri noa i to maatau ao. I roto i nga tau, kua noho te ISS hei kainga rangitahi mo nga rau o nga kairangi rererangi me te whakahaere i nga momo whakamatautau, mai i te ako i nga paanga o te kore taumaha ki runga i nga mea ora ki te tirotiro i nga mea pouri me nga paparanga ozone o te Ao. Heoi, kua tatauhia nga ra o te teihana. Na te rere o te hau, te korenga o te thruster, me etahi atu aitua e pa ana ki nga waka mokowhiti tawhito, kua whakatau a Nasa ki te whakamutu i te ISS i te tau 2031.

Engari he aha ta matou i ako mai i te ISS, a he pai te utu mo te £120bn? He maha nga kaiputaiao e kii ana ko nga maaramatanga nui i puta mai i te noho me te mahi i roto i te kore o te taumahatanga e tika ana te utu nui. Ko tenei matauranga ka tino kitea i te wa e hoki ana te tangata ki te marama me te whakarite mo nga haerenga roa ki Mars me tua atu. Kua whakaatuhia e te ISS ka taea e te tangata te tipu haere ki waho o te ao, he akoranga tino nui mo a tatou mahi torotoro a meake nei.

I tetahi atu taha, e kii ana nga kaiwawao ko nga putea kua tohaina ki te ISS ka pai ake te whakapau ki nga kaupapa rereke. Me whiriwhiri te US i waenga i te ISS me tetahi kaiwhakatere matūriki i whakaarohia i te tekau tau atu i 1990, i te mutunga ka kowhirihia te teihana mokowhiti na runga i nga take torangapu. Na tenei whakatau i noho noa a Uropi ki te whakawhanake i tana Large Hadron Collider (LHC), kua puta mai he maha nga mahi putaiao. I runga i tenei whakaaro, ka tohe etahi kei te kaha haere te torotoro karetao, ka iti ake te noho o te tangata ki te waahi mo te rangahau pūtaiao.

Ahakoa kua whakaritea te ISS mo te whakamutu, kaore nga teihana mokowhiti e ngaro atu i te rangi o te po. He maha nga whenua, tae atu ki te US, Europe, Japan, Canada, India, me Haina, he mahere mo nga taiwhanga orbiting hou. Ko te teihana Tiangong o Haina, kua whakahaerea kee, ka neke ake i te roanga o te ISS. I tua atu, ko te US, i te mahi tahi me etahi atu iwi, e whakaaro ana ki te hanga i a Gateway, he teihana mokowhiti iti ake ka huri i te marama. Ka noho a Gateway hei turanga rangahau, ka taea te tuhura me te whakatuunga o nga kaihopu tuturu ki runga i te mata o te marama.

Ko te puta mai o nga kamupene motuhake, penei i a Axiom, e tika ana kia huri i te maakete teihana mokowhiti. Ko te whai a Axiom ki te taapiri kia wha nga waahi noho hou ki te ISS, hei whakauru i nga kaitirotiro hikoi tautoko hei whakahaere rangahau me nga mahi putaiao i te waahi. Ka whakarewahia enei waahi noho ma te whakamahi i nga toka toka motuhake, ka mutu ka wehe hei teihana mokowhiti hou i mua i te whakakorenga o te ISS.

I a matou e poroporoaki ana ki te ISS, ka timata matou ki te waahi hou mo te torotoro mokowhiti. Ko nga mahi takitahi me nga mahi tahi o te ao ka hanga i te heke mai o nga teihana mokowhiti, ka taea e tatou te whakatuwhera i nga mea ngaro o te ao me te para i te huarahi mo te haere tonu o te tangata ki tua atu o te Ao.

FAQ

1. He aha nga tino kitenga mai i te ISS?

Kua whakaratohia e te ISS nga tino mohiotanga mo te noho me te mahi i roto i te kaha kore. Kua whakaatu mai ka taea e te tangata te urutau me te tipu haere i roto i te waahi, he mea tino nui mo nga misioni roa mo te wa e heke mai nei me te noho ki etahi atu tinana tiretiera.

2. I pai ake pea te whakamahi i nga moni i whakangaohia ki te ISS ki etahi atu waahi?

E tohe ana nga kaiwawao ko nga kaupapa rereke, penei i te whakatere matūriki e whakaarohia ana, he pai ake te utu me te whai hua putaiao. Heoi ano, ka whakanuia e nga kaitautoko te matauranga ahurei i riro mai i te ISS me tona hiranga mo te torotoro mokowhiti a meake nei.

3. He aha te heke mai o nga teihana mokowhiti?

He maha nga whenua, tae atu ki te US, Europe, Japan, Canada, India, me Haina, he mahere mo nga teihana mokowhiti hou. Ko enei teihana ka noho hei turanga rangahau, ka whakahaere i te torotoro o te marama, me te whai waahi ki te whakatuu i nga waahi kaiao i runga i te marama me tua atu.

4. Ka pehea te hanga a nga kamupene motuhake i te maakete teihana mokowhiti?

Ko nga kamupene motuhake penei i a Axiom kei te uru atu ki te maakete teihana mokowhiti, me te taapiri i nga kaainga hou me te tuku whai waahi mo nga kaiwhakatere rererangi tautoko ki te whakahaere rangahau i te waahi. Ko enei kamupene e whai ana ki te huri i te torotoro mokowhiti me te whakatuwhera i nga huarahi hou mo te ahu whakamua putaiao.