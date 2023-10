Nga Painga o te Korikori Tonu

By

He maha nga painga o te korikori tinana mo te tinana me te hinengaro. He mea nui ki te whakauru i nga mahi korikori ki roto i a tatou mahi o ia ra ki te pupuri i te oranga oranga.

Ko tetahi o nga painga nui o te korikori i nga wa katoa ko te whakapai ake i te hauora ngakau. Ko te whai i nga mahi penei i te hikoi, te hikoi, te eke paihikara ranei ka awhina i te whakapakari i te ngakau me te pai ake o te tohanga puta noa i te tinana. Ko te korikori i nga wa katoa ka awhina ki te whakaheke i te toto toto me te whakaheke i te tupono o te mate ngakau.

I tua atu i nga painga o te ngakau, ko te mahi i nga wa katoa ka whai waahi nui ki te pupuri i te taumaha hauora. Ko te mahi korikori tinana ka awhina ki te tahu Calories me te whakanui ake i te paopaotanga, ka awhina i te whakaheke taumaha me te tiaki taumaha. Ko te korikori auau ka awhina i te hanga papatipu uaua hiroki, ka nui ake te kaha me te kakama.

Ehara i te mea ka whai hua te korikori tinana mo te oranga tinana engari ka whai hua ano ki te oranga hinengaro. Ko te whai waahi ki te korikori tinana i ia wa kua whakaatuhia hei whakapai ake i te ahua me te whakaiti i nga tohu o te pouri me te awangawanga. Ko te korikori tinana e whakaihiihi ana i te tukunga o nga endorphins, e kiia nei ko nga homoni "feel-good". Ka awhina enei endorphins ki te whakaheke i te ahotea me te whakapai ake i te oranga hinengaro.

Ko te mahi i nga wa katoa ka whai waahi nui ki te whakapai ake i te kounga o te moe. Ko te mahi korikori tinana ka awhina i te whakarite i nga tauira moe me te whakatairanga ake i te moe whakahohonu, whakangao. Ka taea e tenei te piki ake o nga taumata o te kaha, te pai ake o te arotahi, me te whakarei ake i te mahi hinengaro.

Hei mutunga, he maha nga painga o te korikori tinana mo te tinana me te hinengaro. Ma te whakauru i nga mahi korikori ki roto i o maatau mahi o ia ra, ka taea e tatou te whakapai ake i te hauora o te ngakau, te pupuri i te taumaha hauora, me te whakanui i te oranga katoa.

