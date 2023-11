Te Mihana Hou: Ko Chandrayaan-4 e whai ana ki te whakahoki mai i nga tauira oneone marama

Pune: Ko te hanga i runga i te angitu o Chandrayaan-3, ko te Indian Space Research Organization (ISRO) kua anga ki te miihana marama e whai ake nei, Chandrayaan-4, me te whainga nui ki te tiki tauira oneone mai i te Marama. Ko tenei panui na Nilesh Desai, te Kaiwhakahaere o te Whare Tono mokowhiti mokowhiti (SAC/ISRO) i te huihuinga 62nd o te ra turanga o te Indian Institute of Tropical Meteorology i Pune.

Ko te misioni Chandrayaan-4 ka uru ki te hokinga mai o te marama, e tohu ana i tetahi tohu nui mo te torotoro mokowhiti. Ma te whainga ki te whakahoki mai i nga tauira mai i te mata o te marama, ka whai a ISRO ki te whakatutuki i tenei mahi i roto i nga tau e rima ki te whitu. Kei roto i te mahere he tukanga taunga he rite ki tera o Chandrayaan-3, me te u o te kōwae pokapū ki te kōwae āmio i mua i te wehenga tata ki te kōhauhau o Papatūānuku. Ka mauria e te kōwae whakaurunga ano nga taonga utu nui o te oneone o te marama, ka toka hoki ki te whenua.

I whakapuaki a Nilesh Desai i te hiahia mo nga waka whakarewanga e rua hei whakatutuki angitu i te kaupapa. Ka wehewehea nga waahanga ki roto i te Whakawhiti Kōwae (TM), te Whakataunga Tauranga (LM), te Ascender Module (AM), me te Kōwae Whakauru Anō (RM). Ka whakanohohia a TM me RM ki roto i te orbito marama, ka heke a TM me LM ki te kohi tauira. Kei te haere tonu nga hangarau matatau me te maataki tupato ki te whakarite i te whaihua o tenei kaupapa.

I tua atu i a Chandrayaan-4, kei te mahi tahi ano a ISRO me te tari mokowhiti a Hapani, JAXA, mo te kaupapa Lunar Polar Exploration (LuPEX). Ko tenei hononga e whakaatu ana i te pono o nga tari e rua ki te whakapakari ake i te maaramatanga me te torotoro haere ki tua o te Ao.

Ma te Chandrayaan-4, e whai ana a Inia ki te whai i te mokoke nui i roto i te torotoro marama ma te whakahoki mai i nga tauira utu nui mai i te mata o te Marama. Ko tenei misioni ka kore noa e whai waahi ki nga waahanga putaiao engari ka hanga ano i nga rohe hou mo te rangahau mokowhiti me te mahi tahi.

FAQ

1. He aha te Chandrayaan-4?

Ko Chandrayaan-4 te miihana a-marama o te Indian Space Research Organization (ISRO) me te whainga ki te whakahoki mai i nga tauira oneone mai i te mata o te Marama.

2. Ahea te Chandrayaan-4 e tika ana kia whakarewahia?

Kei te whai a ISRO ki te whakarewa i a Chandrayaan-4 i roto i nga tau e rima ki te whitu.

3. Me pehea te tango a Chandrayaan-4 i nga tauira oneone mo te marama?

Ka whai a Chandrayaan-4 i tetahi tikanga taunga rite ki tera o Chandrayaan-3. Ka u te kōwae pokapū ki te kōwae āmio i mua i te wehenga tata ki te kōhauhau o Papatūānuku. Ka hoki mai te kōwae whakauru anō ki te whenua e mau ana i ngā tauira.

4. He aha nga waahanga kei roto i te misioni Chandrayaan-4?

Kei roto i nga waahanga ko te Whakawhiti Whakawhiti (TM), Ko te Whakaaetanga Whakatairanga (LM), ko te Akenga Kōwae (AM), me te Whakawhitinga Whakauru (RM). Ka tuuhia a TM me RM ki roto i te orbito marama, ka heke iho a TM me LM ki te kohikohi i nga tauira.

5. He mahi tahi kei waenganui i te ISRO me etahi atu tari mokowhiti?

Kei te mahi tahi a ISRO me te tari mokowhiti a Hapani, JAXA, mo te kaupapa Lunar Polar Exploration (LuPEX). Ko te whainga o tenei hononga ki te ahu whakamua i te maaramatanga me te torotoro haere ki tua atu o te Ao.