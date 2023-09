I Angitū te Whakarewahia e Inia Aditya-L1 mokowhiti ki te Ako i te Ra

I te 2 o Hepetema, i whakarewahia e te Indian Space Research Organization (ISRO) te waka mokowhiti Aditya-L1, e tohu ana i te miihana tuatahi mo te tirotiro i te ra o Inia. I timata te waka mokowhiti i tana haerenga 110-ra ki te Lagrange Point-1 o te punaha Sun-Earth i muri i te angitu o te whakaurunga o te Whakawhiti-Lagrangean Point. Na tenei mahi i panaia te waka mai i te amiooo o te whenua, ka eke ki runga i te huarahi ki te pito Ra-Earth L1.

Ko nga Tohu Lagrange, e ai ki ta NASA, he waahi kei roto i te waahi ka puta mai i nga taiapa o te punaha tinana-rua penei i te Ra me te Ao nga rohe whakahihiri me te whakakeke. Ko enei tohu ka taea te whakamahi e nga waka mokowhiti hei "waahi waka" kia noho tonu ki te waahi me te iti o te kohi wahie.

Ka whakanohohia te waka mokowhiti Aditya-L1 ki roto i te amionga kawhero huri noa i te L1, tata ki te 1.5 miriona kiromita te tawhiti mai i te Ao, ko te 1% noa iho o te tawhiti o te Ao me te Ra. Ko tenei tuunga rautaki ka whakarite kia kore e haukotia nga tirohanga o te Ra, ka taea e nga kaiputaiao o Inia te whai matauranga hou mo te pokapū o to tatou punaha solar.

Ko nga nekehanga angitū a ISRO ki etahi atu tinana tiretiera, ki nga waahi ranei o te mokowhiti kua whakaatu i o raatau tohungatanga ki te torotoro mokowhiti. Ko tenei misioni e whai ana i nga haerenga angitu o mua a ISRO ki te ra me te marama.

Ka noho te waka mokowhiti Aditya-L1 i te iti rawa i nga tau e rima e whai ake nei ki te ako i nga ahuatanga o te Ra mai i tana omionga huri noa i te L1. Ka whai hua tenei rangahau whakatapua ki to tatou mohiotanga ki te Ra me ona paanga ki te whenua. Ko te misioni he tohu nui mo nga mahi tirotiro mokowhiti a Inia me te whakatuwhera i nga kuaha mo nga ahunga whakamua putaiao.

I roto i te katoa, ko te whakarewatanga angitu me te whakawhiti huarahi o te waka mokowhiti Aditya-L1 he tohu nui mo te umanga mokowhiti o Inia, ISRO. Ma tenei misioni ka taea e nga kaiputaiao Inia te kohi korero nui mo te Ra me te hohonu ake o taatau maarama ki te pokapū o to tatou punaha solar.

