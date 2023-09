Te Whakahoahoa mo te Ake ki te Mokowā: Te Waihanga Taiao Nohoa Ki Tua Atu o Te Ao

I te whainga ki te whakatu i nga koroni ki runga i te marama me te mutunga o Maehe, kei te mahi nga kaitoi me nga kaihoahoa ki te hanga i nga taiao noho hei whakamaarama me te whakamaarama i te mate kainga mo nga kaitirotiro rererangi e haere ana mo te wa roa. Ko Valentina Sumini, he kaitoi me te miihini, kei mua tonu i tenei mara ka puta e kiia nei ko te hoahoanga mokowhiti.

Ko te rangahau a Sumini, i te mahi tahi me te European Space Agency me NASA, ko te uiui i nga kaitirotiro whetu kia mohio ai ratou ki o raatau wheako me te hoahoa i nga kaainga mokowhiti e whakatutuki ana i o raatau hiahia. He maha nga wa ka pohehe nga kaitirotiro whetu ki te kainga me te wehe atu i te whenua, no reira ka whai a Sumini ki te hanga i nga whare o roto e pai ana ki te noho o te tangata. Kei roto i tenei ko te whakauru i nga huānga o te taiao me te hanga i nga taiao rumaki e whakataurite ana i nga tirohanga me nga oro o te Ao.

Hei karo i te ahotea me te kore kainga, kua hangaia e nga roopu a Sumini tetahi putunga e paipa ana i nga raraunga tuuturu mai i te waahi tapu mohoao, e tuku wheako mariko mo te noho a tawhio noa i te taiao. Ka tikina e ia te wairua o te ao i roto i ana hoahoa mo te oranga i waho o te whenua, ma te whakamahi i nga algorithm e pa ana ki te tipu o te pakiaka me te whakahoki ano i te whanonga o te pi. Kua hangaia hoki e Sumini tetahi exoskeleton kore-ringa, he mea whakaawe e te hiku o te hoiho moana, e whakanui ana i te nekeneke me te hihiko mo nga kairangi rererangi e mahi ana i te microgravity.

Ko nga roopu rangahau a Sumini e whakamatautau ana i o raatau hoahoa ki nga taiao tino rite ki nga ahuatanga o te marama me Mars, penei i nga pari o te puia o Hawaii me te hukapapa polar o Svalbard. Ka whai waahi nui a AI, robots, me nga kaituhi 3D ki te hanga whare me nga kati kōtuhi i runga i enei papa o waho, kia ora ai nga kainoho a muri ake nei.

Ahakoa kaore he "Planet B," e whakapono ana a Sumini ka taea e te torotoro i te waahi te whakarato i nga whakaaro nui me nga ahunga whakamua hangarau ka taea te whakamahi ki te ao i runga i te whenua. Ko te haerenga ki te whakatu hapori ki etahi atu aorangi he mahi rangahau e turaki ana i nga rohe o te kaha o te tangata, a tera pea tetahi ra ka arahi ki nga hapori ora i Mars.

